Şanlıurfa\'da Eyyübiye İlçesine yeni bir halı saha kazandırıldı

Spor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle çocukların yoğun olduğu Eyyübiye İlçesi Osmanlı Mahallesine bir halı saha daha kazandırıldı.

Şanlıurfa'da proje çerçevesinde dezavantajlı yerli ve göçmen çocukların yoğun olduğu Eyyübiye İlçesi Osmanlı Mahallesine bir halı saha daha kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesinin ekonomik olarak dezavantajlı durumda olan çocuklara yönelik spor etkinliklerini teşvik etmek amacıyla yapımı tamamlanan Osmanlı Spor Merkezinin açılışı yapılarak gençlerin hizmetine sunuldu.

Açılışa, Beyazgül'ün yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, STK temsilcileri muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Gençlerimiz her şeyin en güzeline layık"

Şanlıurfa'nın genç bir nüfusa sahip olduğunun altını çizen Beyazgül, " Gençlerimize, çocuklarımıza hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımız gençlerimiz de çok vefalılar. Bizi çok güzel bir şekilde karşıladılar. Her birine teşekkür ediyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum. Bu tesisin yapılmasında bizlere destek veren dostlarımıza, paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar da buraya geldiklerinde şunu görmüşlerdir ki çocuk sayısının, genç sayısının çok fazla olduğu bir yere çok önemli bir hizmet yaptıklarını burada hep birlikte görüyoruz. Bu tesisin gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu merkezin açılışı Şanlıurfa'nın spor kültürüne ve gençliğe olan desteklerimizin bir ifadesidir. Bu merkez sadece bir spor merkezinden ibaret değildir. Ayrıca gençlerimizin yeteneklerini keşfedebilecekleri ve geliştirebilecekleri ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik edecekleri bir merkezdir. Bu tesiste çeşitli spor branşlarından gençlerimiz faydalanacaklardır" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Beyazgül ve beraberindekiler, penaltı atışı ve başlama vuruşu gerçekleştirerek sahayı Şanlıurfalı gençlerin hizmetine açtı. - ŞANLIURFA