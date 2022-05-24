Şanlıurfa'da olimpiyat şampiyonları yetişiyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da olimpiyat şampiyonları yetişiyor

24.05.2022 14:39
Şanlıurfa'da olimpiyat şampiyonları yetişiyor

Karaköprü Belediyesinin açtığı tekvando kurslarında geleceğin olimpiyat şampiyonluğuna aday çocuklar yetişiyor.

Karaköprü Belediyesinin açtığı tekvando kurslarında geleceğin olimpiyat şampiyonluğuna aday çocuklar yetişiyor.

Karaköprü Belediyesinin çocukları spora yönlendirmek ve boş zamanlarını sporla değerlendirmeleri için açtığı spor kursları devam ediyor. Doğukent Mahallesindeki tekvando kursunda çocukların sporla tanışıp gelişmesi için antrenörler eşliğinde çalışmalar yapılıyor. 8-13 yaş arası çocukların eğitim gördüğü kursta tekvando sporunun kuralları, eğitimi ve kas gelişimi için fiziksel çalışmalar gerçekleştirilirken, geleceğin milli takım ve olimpiyat şampiyonu sporcuları yetiştirilmesi hedefleniyor. Tekvando antrenörü Müslüm Ataşlar, çocukların eğitimine önce saygı ve sevgi değerleri ile başladıklarını ifade ederek daha sonra fiziksel gelişim adına çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Antrenör Ataşlar, "Kurslarımız yaz aylarında da devam edecek. Bütün çocuklarımızı kurslarımıza davet ediyoruz, onların boş zamanlarını sporla değerlendirmelerini ve hem sağlıklı yaşam hem de spor disiplini ile buluşmalarını istiyoruz. Bize bu güzel tesiste bu imkanları sağlayan Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye çocuklar adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tekvando kursuna gelen çocuklar da hem spor yaptıklarını hem de çok eğlendiklerini belirttiler. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da olimpiyat şampiyonları yetişiyor
Şanlıurfa'da olimpiyat şampiyonları yetişiyor
Şanlıurfa'da olimpiyat şampiyonları yetişiyor
Şanlıurfa'da olimpiyat şampiyonları yetişiyor

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Kaynak: İHA

Olimpiyat, Milli, Spor, Son Dakika

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