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Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika
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Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı Süper Lig'e yükseldi

Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı, geçen sezon yükseldiği İşitme Engelliler Süper Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor. Takımın teknik heyeti ve futbolcuları, hafta sonu başlayacak ligde başarılı olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan ve teknik direktör Mustafa Bebe, takımın hedefinin ligde kalmak olduğunu belirtirken, kaptan Fuat Çelik ise gençlere örnek olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı Süper Lig\'e yükseldi
26.01.2024 - 11:11,  Güncelleme: 11:11
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Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı, geçen sezon yükseldiği İşitme Engelliler Süper Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Türkiye İşitme Engelliler 1. Futbol Ligi 2022-2023 Cemil Can Sezonu'nda grubunu lider tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı'nda teknik heyet ve futbolcular, hafta sonu başlayacak ligde başarılı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kulübün başkanı ve teknik direktörü Mustafa Bebe, AA muhabirine, ilk kez mücadele edecekleri Süper Lig'de çok tecrübeli ve iyi takımlar bulunduğunu söyledi.

Başarılı olmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Bebe, şöyle konuştu:

"Geçen sezon Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdik. İlk kez bu ligde mücadele edeceğiz, bunun için yağmur, çamur, soğuk demeden elimizden geldiğince çalışıyoruz. Amacımız en az 2-3 gencimizi yetiştirip milli takımlara göndermek. İlk hedefimiz ligde kalmak ama destek bulursak daha üst sıralar için de oynayabiliriz. Çünkü başarı için maddi destek lazım, şimdilik kendi yağımızda kavruluyoruz. Süper Lig'de oynamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu ligde oynamak her futbolcunun istediği ve arzuladığı bir şeydir. Amacımız hep Süper Lig'e yükselmekti, çok çalışarak bunu gerçekleştirdik. Temennimiz Şanlıurfa halkının takımımıza sahip çıkmasıdır. Gelsinler, izlesinler takımımıza destek versinler."

Kaptan Fuat Çelik: "Amacımız gençlerimize örnek olmak"

Takım kaptanı Fuat Çelik ise hafta sonu başlayacak sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirdi.

Süper Lig'de ilk kez mücadele edecekleri için heyecanlı olduklarını belirten Çelik, "Aramıza katılan gençlerle birlikte iyi bir takım olduk. Ligde başarılı olmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İnşallah oynadığımız maçlarda Şanlıurfa'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Amacımız gençlerimize örnek olmak ve onların daha iyi yerlere gelmesini sağlamaktır, inşallah bunu da başaracağız." dedi.

Futbolculardan Ahmet Çekilmez ise geçen sezon namağlup olarak Süper Lig'e yükseldiklerini hatırlatarak, "Yeni sezon hazırlıkları için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hafta sonu ilk maçımızı Diyarbakır ile oynayacağız. İnşallah bu ilk maçımızı kazanarak sevincimizi Şanlıurfalı taraftarlarımızla paylaşmak istiyoruz. Amacımız ligde kalıcı olmak, bunu başaracağımıza da inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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