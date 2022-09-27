Şanlıurfa spor haberleri | Karşıyaka'da kupada Şanlıurfa'da - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa spor haberleri | Karşıyaka'da kupada Şanlıurfa'da

27.09.2022 10:51
Şanlıurfa spor haberleri | Karşıyaka'da kupada Şanlıurfa'da

Şanlıurfa habere göre TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk 4 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 7 puan toplayıp Play-Off hattında beşinci sırada geçen Karşıyaka, yarın Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda Şanlıurfaspor'a konuk olacak.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk 4 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 7 puan toplayıp Play-Off hattında beşinci sırada geçen Karşıyaka, yarın Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 17.30'da çalacak. Kupada ilk turda Bergama Belediyespor'u yine deplasmanda 2-1 mağlup ederek eleyen Karşıyaka, her türlü galibiyette adını üst tura yazdıracak. Beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve yine eşitlik olursa seri penaltı atışları kupada yoluna devam edecek ekibi belirleyecek. Bu sezon 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçta 10 puan alan Şanlıurfaspor'u yeşil-kırmızılıların eski teknik direktörlerinden Kemal Kılıç çalıştırıyor.


YORUMLAR
500
Üreticilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Elektrik' Tepkisi: 'Çiftçiler Elektrik Desteği İstiyor' Üreticilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Elektrik' Tepkisi: 'Çiftçiler Elektrik Desteği İstiyor' Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi Şanlıurfa'da tüm okullarda kitap okuma saati uygulaması Şanlıurfa'da tüm okullarda kitap okuma saati uygulaması
Kaynak: DHA

Şanlıurfaspor, Şanlıurfa, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şanlıurfa spor haberleri | Karşıyaka'da kupada Şanlıurfa'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:32 Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: İğrenç ve aşağılıksın
17:21 İrfan Can Kahveci'nin kayıp sözleşmesi! Gençlerbirliği Başkanı açıkladı
17:24 Ormanlık alanda korkunç manzara! 7 aylık hamile kadın cinsel organı parçalanmış halde ölü bulundu
17:23 Ardahan'da korkutan deprem! AFAD şiddetini 5 olarak açıkladı
17:19 HDP'den Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısına kınama mesajı geldi
16:37 Bazı futbolseverler İsmail Kartal'ın A Milli Futbol Takımı'mızın başına geçmesi için kampanya başlattı
16:27 A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Güney Kore'ye set vermedi! Dünya Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı
16:20 Kyrie Irving'e 100 milyon dolarlık darbe! Koronavirüs aşısı olmayı reddediyordu
16:13 Haluk Levent davet edildiği etkinliğin yerini karıştırdı! İstanbul yerine Adana'ya gitti
16:08 Putin, Lukaşenko konuşurken şekilden şekle girdi! Sohbet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 17:38:38. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa spor haberleri | Karşıyaka'da kupada Şanlıurfa'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement