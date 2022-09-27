Şanlıurfa spor haberleri | Karşıyaka'da kupada Şanlıurfa'da

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk 4 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 7 puan toplayıp Play-Off hattında beşinci sırada geçen Karşıyaka, yarın Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 17.30'da çalacak. Kupada ilk turda Bergama Belediyespor'u yine deplasmanda 2-1 mağlup ederek eleyen Karşıyaka, her türlü galibiyette adını üst tura yazdıracak. Beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve yine eşitlik olursa seri penaltı atışları kupada yoluna devam edecek ekibi belirleyecek. Bu sezon 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçta 10 puan alan Şanlıurfaspor'u yeşil-kırmızılıların eski teknik direktörlerinden Kemal Kılıç çalıştırıyor.