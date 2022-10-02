STAT: Faruk ÇelikHAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu, Ömer Karakaya, Coşkun Yalçın KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Berat - Burak (Dk. 78 Kemal Sabri), Muhammed Raşit (Dk. 70 Fevzi), Muhammed Öztürk (Dk. 78 Selim), Emirhan, Fatih (Dk. 46 Muhammed Burak), Halil (Dk. 70 İbrahim Halil), Emre Fırtına, Mücahit, Emre Yıldırım, FatihESKİŞEHİRSPOR: Efehan - Hasan Ulaş, Arda, Onur, Tolga Yakut (Dk. 63 Bedirhan), Eray Ertorun, Berkay, Yunus Emre (Dk. 56 Göktuğ), Bartu, Cihangir, Hasan AlpSARI KARTLAR: Fatih, Muhammed Raşit, Emre Fırtına (Karbel Karaköprüspor), Berkay, Hasan Alp, Cihangir (Eskişehirspor)GOLLER: Dk. 5 Muhammed Öztürk, Dk. 48 Muhammed Öztürk, Dk. 72 İbrahim Halil (Karbel Karaköprü Belediye Spor)TFF 3'üncü Lig 6'inci haftasında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında konuk ettiği Eskişehir spor'u 3-0 yendi.5'inci dakikada Emre Yıldırım'ın pasında kale önünde topla buluşan Muhammed Öztürk, topu sert bir vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.48'inci dakikada Halil pasında kale önünde topu alan Muhammed Öztürk, topu güzel bir kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 2-0.72'nci dakikada Fevzi'nin pasında kale önünde topu alan İbrahim Halil topu düzgün bir vuruşla topa ağlara gönderdi: 3-0.
Son Dakika › Spor › Şanlıurfa spor: Karbel Karaköprü Belediye Spor - Eskişehirspor: 3-0 - Son Dakika