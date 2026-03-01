Voleybol takımı, Türkiye finallerinde Şanlıurfa\'yı temsil edecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yıldız Erkekler Voleybol A Takımı ile B Takımı arasında oynanan final karşılaşmasında B Takımı şampiyon oldu. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi kazanan B Takımı, elde ettiği bu başarıyla Türkiye çeyrek finallerinde Şanlıurfa'yı temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Yıldız Erkekler Voleybol Yerel Ligi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yıldız Erkekler A Takımı ile B Takımı arasında final karşılaşmasıyla sona erdi.

Mehmetçik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yıldız Erkekler Voleybol A Takımı ile B Takımı finalde karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede B Takımı, üstün bir performans sergileyerek ilk seti 25-19, ikinci seti 25-18 ve üçüncü seti de 25-21 kazanarak karşılaşmayı 3-0 tamamladı. Bu sonuçla birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yıldız Erkekler Voleybol B Takımı, ligi şampiyon olarak bitirdi.

Yıldız Erkekler Voleybol Yerel Ligi'nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi A Takımı ikinci ve Ceylanpınar Gençlik Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Karşılaşma sonrası birinci olan B Takımı'nın kupasını Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Küçük, ikinci olan A Takımı'nın kupasını ise Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Feyzeddin Yurul tarafından verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yıldız Erkekler Voleybol B Takımı Antrenörü Bekir Behsat Uludağ, "Yerel ligde her iki takımımızda üstün başarı gösterdi. Umut vaat eden bir takımla bölge şampiyonasına hazırlanacağız" dedi.

Genç sporcular ise ligi en iyi şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bölge müsabakalarında Şanlıurfa'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. - ŞANLIURFA