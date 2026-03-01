Voleybol takımı, Türkiye finallerinde Şanlıurfa'yı temsil edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Voleybol takımı, Türkiye finallerinde Şanlıurfa'yı temsil edecek

Voleybol takımı, Türkiye finallerinde Şanlıurfa\'yı temsil edecek
01.03.2026 10:42  Güncelleme: 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yıldız Erkekler Voleybol B Takımı, finalde A Takımı'nı 3-0 yenerek şampiyon oldu. B Takımı, bu başarı ile Türkiye çeyrek finallerinde Şanlıurfa'yı temsil etme hakkı kazandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yıldız Erkekler Voleybol A Takımı ile B Takımı arasında oynanan final karşılaşmasında B Takımı şampiyon oldu. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi kazanan B Takımı, elde ettiği bu başarıyla Türkiye çeyrek finallerinde Şanlıurfa'yı temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Yıldız Erkekler Voleybol Yerel Ligi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yıldız Erkekler A Takımı ile B Takımı arasında final karşılaşmasıyla sona erdi.

Mehmetçik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yıldız Erkekler Voleybol A Takımı ile B Takımı finalde karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede B Takımı, üstün bir performans sergileyerek ilk seti 25-19, ikinci seti 25-18 ve üçüncü seti de 25-21 kazanarak karşılaşmayı 3-0 tamamladı. Bu sonuçla birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yıldız Erkekler Voleybol B Takımı, ligi şampiyon olarak bitirdi.

Yıldız Erkekler Voleybol Yerel Ligi'nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi A Takımı ikinci ve Ceylanpınar Gençlik Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Karşılaşma sonrası birinci olan B Takımı'nın kupasını Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Küçük, ikinci olan A Takımı'nın kupasını ise Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Feyzeddin Yurul tarafından verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yıldız Erkekler Voleybol B Takımı Antrenörü Bekir Behsat Uludağ, "Yerel ligde her iki takımımızda üstün başarı gösterdi. Umut vaat eden bir takımla bölge şampiyonasına hazırlanacağız" dedi.

Genç sporcular ise ligi en iyi şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bölge müsabakalarında Şanlıurfa'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol takımı, Türkiye finallerinde Şanlıurfa'yı temsil edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
10:46
İran’ın ’son çare’si: Henüz kullanmadılar
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar
09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 11:37:06. #7.12#
SON DAKİKA: Voleybol takımı, Türkiye finallerinde Şanlıurfa'yı temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.