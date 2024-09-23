Şanlıurfaspor 1-3 Fatih Karagümrük - Son Dakika
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Şanlıurfaspor 1-3 Fatih Karagümrük

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük'e 3-1 yenilerek haftayı kayıpla kapattı.

23.09.2024 22:28
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Şanlıurfaspor sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 3-1 yenildi.

Maçtan Dakikalar

1. dakikada Şanlıurfasporlu futbolculardan topu kapan Daniel Johnson'un ceza sahasına girmeden uzaktan vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

3. dakikada ceza sahası içine doğru kullanılan taç açısında topu önünde bulan Stefan Ashkovski'nin yakın mesafeden üst üste vuruşlarında defans ve kaleci Emre gole izin vermedi.

26. dakikada Malle'nin sol kanattan çizgiye paralel gönderdiği topa dokunan Kayode, takımını öne geçirdi. 1-0

29. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Adnan Uğur'un dar açıdan kaleye gönderdiği topa uzanan Tokotaev, dokunmasına rağmen gole engel olamadı. 1-1

35. dakikada, ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Wesley'in sert ve düzgün vuruşunda top kalecinin sağından filelere gitti ama yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdığı için gol geçersiz sayıldı.

43. dakikada, Mehmet Coşkun'un ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan sert vurduğu top üstten auta çıktı.

51. dakikada, Malle'nin sol kanatta topu alan Çağatay Kurukalıp'ın ayağına yaptığı müdahale sonrası hakem kırmızı kartını gösterdi. Tavsiye üzerine pozisyonu VAR'da incelemeye giden hakem, kırmızı kart kararından vazgeçmedi ve Şanlıurfaspor 10 kişi kaldı.

67. dakikada ceza sahasının sağ köşesinde serbest vuruş kazanan Fatih Karagümrük'te topun başına Lamkel geçti. Lamkel'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

72. dakikada Yiğit Efe Demir'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün sert şutunda top filelerle buluştu. 1-2

79. dakikada ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Wesley, topu geriye çekerek savunma oyuncularını da çalımladı. Göktan Gürpüz'le paslaşan Wesley düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 1-3

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Abdülhamit Söyler, Haydar Avcı

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Mboula, Mehmet Coşkun (Nafican Yardımcı dk. 81), Miraç Acer, Stefan Ashkovski (Fatih Eren dk. 55), Muhammed Gönülaçar, Hasan Hüseyin Acar (Forsell dk. 90), Amar Begic (Hakan Erçelik dk. 81), Burak Can Çamoğlu, Malle, Kayode (Furkan Şamil Çetin dk. 81)

Yedekler: Abdulkadir Sürgen, Atakan Aybastı, Cuma Menize, Ahmet Gökbayrak, Mehmet Yüksel

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Çağatay Kurukalıp, Berkay Tolga Dabanlı (Atakan Rıdvan Çankaya dk.83), Marius Tresor Doh (Flavio Paoletti dk. 68), Muhammed Mert (Adnan Uğur dk. 19), Daniel Johnson (Göktan Gürpüz dk. 68) Joao Camacho (Nicola Dovedan dk.82), Wesley, Lamkel

Yedekler: Furkan Bekleviç, Emir Tintiş, Anıl Yiğit Çınar, Ahmet Sivri, Baran Demiroğlu

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Kayode (dk. 26) (Şanlıurfaspor), Adnan Uğur (dk. 29), Göktan Gürpüz (dk. 72), Wesley (dk. 79) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Malle (dk. 51) (Şanlıurfaspor)

Sarı Kartlar: Amar Begiç, Burak Can Çamoğlu, Mboula, Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor), Djilobodji, Marius Tresor Doh, Göktan Gürpüz (Fatih Karagümrük) - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şanlıurfaspor 1-3 Fatih Karagümrük - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfaspor 1-3 Fatih Karagümrük - Son Dakika
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