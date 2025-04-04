Şanlıurfaspor 3-2 ile Boluspor'u Geçti - Son Dakika
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Spor

Şanlıurfaspor 3-2 ile Boluspor'u Geçti

Cihat Arslan, Şanlıurfaspor'un galibiyetine dair zorlu şartlarda mücadelelerini artırmaları gerektiğini belirtti.

04.04.2025 23:16
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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Geosis Boluspor'u 3-2 mağlup eden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, önemli bir galibiyet aldıklarını, ayakta kalmak için daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Arslan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, oyuncuları ve seyircileri tebrik etti.

Telafisi olmayan maçlara çıktıklarını anlatan Arslan, "Bizim çok sevdiğimiz bir şehir, biz de burada seviliyoruz çok şükür. Ama şartlar daha zor. Bu şartlarda daha fazla ayakta kalmak için daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Yani teknik, taktik çok, bu saatten sonra çok değil. Yani burada işte kulübenin de çok devreye girmesi lazım. Sonradan giren oyuncuların biraz daha fiziksel olarak sıkıntıları var, bunları ne kadar tolere edebiliriz? Salı günü yine maç var. Dar bir kadro ama inançlı bir kadro, inşallah başarmak için gereken mücadeleyi veririz." diye konuştu.

Arslan, Şanlıurfa'nın takımının Süper Lig'de olması gerektiğini aktararak, sezon başında takımın korunması durumunda play-off'tan çıkabilecek en ciddi takımlardan birinin kendilerinin olacağını kaydetti.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise hem kendileri hem de Şanlıurfaspor açısından zor bir maç olduğunu dile getirdi.

Bariz bireysel hatalar yaptıklarına dikkati çeken Koşukavak, "3-1 geriye düştüğünüz zaman can havlinde olan rakibinize büyük avantaj verirsiniz ve maçı kaybedersiniz. Oyunun son bölümünde de bazı formasyon değişiklikleri yapıp, oyunu fazlasıyla domine ettik. Çok fazlasıyla rakibi kendi kalesine ittik. Orada da bir gol bulduk. Maça ortak olacaktık. Ama bu sefer klasik Türk futbolunun halleri ortaya çıktı. Hakemlerle alakalı bir şey söylemeyeceğim. Bir şeyin değiştiğini düşünmediğim için. Ülke futbolunun problemleriyle de alakalı bir şey söylemeyeceğim. Onu da herkes biliyor. Ben ve benden yaşı büyük antrenörler 50 yıldır söylüyor, bütün ülke söylüyor, olmuyor. Ben antrenörlükte böyle zor günler yaşadım. Rakip takım tabii ki zamana oynayacak ama hakimle hakemin pardonu olmaz." ifadelerini kullandı.

Yalçın Koşukavak, Şanlıurfaspor'a sonraki karşılaşmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şanlıurfaspor 3-2 ile Boluspor'u Geçti - Son Dakika

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