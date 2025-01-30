Şanlıurfaspor 5 Yeni Futbolcu Transfer Etti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, futbolcular Kwasi Okyere Wriedt, Safa Kınalı, Ahmet Yazar, Seyit Gazanfer ve Emmanuel Akabueze'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcular Kwasi Okyere Wriedt, Safa Kınalı, Ahmet Yazar, Seyit Gazanfer ve Emmanuel Akabueze ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldiniz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kulüp yöneticilerinin de imza töreninde yer aldığı kaydedildi.