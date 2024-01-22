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Şanlıurfaspor, Adanaspor'u 4-0 yenerek galibiyet hasretini sonlandırdı - Son Dakika
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Şanlıurfaspor, Adanaspor'u 4-0 yenerek galibiyet hasretini sonlandırdı

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında evinde Adanaspor'u 4-0 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Yeni transferler Marco Paixao ve Harris'in attığı gollerle Şanlıurfaspor, 3 puanı hanesine yazdırdı. Şanlıurfaspor, 20. haftada Boluspor ile karşılaşacak.

Şanlıurfaspor, Adanaspor\'u 4-0 yenerek galibiyet hasretini sonlandırdı
22.01.2024 - 13:03,
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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında evinde Adanaspor'u 4-0 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Sezonun ilk 2 maçından galibiyetle ayrılan Şanlıurfa temsilcisi, daha sonraki galibiyetini ise 13. haftada Bandırmaspor karşısında aldı.

Lig'de 4 galibiyeti bulunan sarı-yeşilli ekip, sezonun ikinci yarısında kadrosuna 8 oyuncu takviye etti.

Şanlıurfaspor, 5 maçlık galibiyet hasretini ise ilk kez bir maçta 4 gole de ulaşarak Adanaspor karşısında bitirdi.

Yeni transferler golle başladı

Lig'de 19 maçta 15 gol atan Şanlıurfaspor, Adana ekibi karşısında aldığı farklı galibiyetle gol sayısını da artırdı.

Sarı-yeşilli ekibin Adanaspor'u yendiği maçta yeni transferlerden Marco Paixao 2, Harris ise 1 golle takımının 3 puan almasına katkıda bulundu.

Ligde ayrıca 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrılan Şanlıurfa temsilcisi, şu ana kadar topladığı 19 puanla 15. sırada bulunuyor.

Şanlıurfaspor, 20. hafta maçında ise 29 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da seyircisi önünde Boluspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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