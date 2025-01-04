Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Şanlıurfaspor sahasında karşılaştığı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
90+4. dakikada Kayode'nin köşe gönderi çizgisi üzerinde açtığı ortada top kalecinin kucağında kaldı.
90+5. dakikada Suat Kaya'nın ceza sahasına yaptığı ortada topu defans uzaklaştırdı.
Hakemler: Ümit Öztürlk, Abdülhamit Söyler, Yunus Emre Çiftçi
Şanlıurfaspor: Erzhan, Burak Can Çamoğlu, Fatih eren, Ofosu (Ashkovskı dk. 82), Forsell (, Menize dk. 46), Malle, Kayode, Nafican, Hakan Erçelik (Begiç dk. 76), Hasan Hüseyin (Ahmet Gökbayrak dk. 86) Miraç Acer
Yedekler: Enes Kalyoncu, Abdulkadir Sünger, Şamil, Mehmet Yüksel, Efe, Atakan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kabonbo (Ahmethan Köse dk. 46), Toure, Yazgan, Atakan Akkaynak, Suat Kaya, Kerem, Bartolomeu (Landre dk. 86), Catıc (Eren Karadağ dk. 69) (Ozan Sol dk. 87), Erkan Kaş, Atilla Turan
Yedekler: Mehmet Eren, Akdoğan, Yalçınkaya, Taha, Atakan Cangöz, Eren Karadağ
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Sarı kartlar: Hasan Hüseyin Acar, Burak Çamoğlu, Menize (Şanlıurfaspor) Atakan Akkaynak, Ahmethan Köse, Catic (Çorum FK) - ŞANLIURFA
Son Dakika › Spor › Şanlıurfaspor - Çorum FK: 0-0 Beraberlik - Son Dakika
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