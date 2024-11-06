Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni Yenmek İstiyor - Son Dakika
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Spor

Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni Yenmek İstiyor

Başkan Küçük, Gençlerbirliği maçında 3 puan hedeflediklerini ve iyi performanslarını sürdürmek istediklerini belirtti.

06.11.2024 16:17
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Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Mehmet Giray Küçük, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü sahalarında oynayacakları Gençlerbirliği maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada geçen hafta deplasmandaki Esenler Erokspor maçında aldıkları 1 puanın önemine dikkati çekti.

Gençlerbirliği ile iç sahada yapacakları maçtan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini ifade eden Küçük, "Şanlıurfaspor'un beklenenin üzerindeki performansı, hem bizi hem tüm sporseverleri mutlu ediyor. Geçen hafta hocamızın ayrılmasının ardından Sait Karafırtınalar ile sezon sonuna kadar anlaştık. İnşallah yeni hocamızla da iyi performansımızı sezon sonuna kadar sürdürürüz. Son 5 maçtır yenilmiyoruz, inşallah bu seriyi Gençlerbirliği maçında da sürdürmek istiyoruz. Bu sene ligimiz gerçekten çok zorlu bir lig, 2 maç kaybedince ligin dibine gidebiliyorsunuz. O nedenle iyi futbolumuzu sürdürerek üst sıralara tırmanmak istiyoruz." dedi.

Şanlıurfaspor'un sezon başında ligden düşecek takım gösterildiğini dile getiren Küçük, "Oyuncularımızın mücadelesiyle bu düşünceyi yok ettik, şimdi başka şeyler konuşuluyor. İmkansızlıklar içerisinde yürüyen bir kulübüz. Bu anlamda bizlere ne kadar destek verilirse performansımızın o kadar çok artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni Yenmek İstiyor - Son Dakika

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