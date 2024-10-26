Şanlıurfaspor - Iğdır FK: 3-3 Beraberlik

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Şanlıurfaspor evinde karşılaştığı Iğdır FK ile uzatmada bulduğu golle 3-3 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
45. dakikada topla birlikte sol taraftan ceza sahasına giren Kayode'nin şutunda kaleci Furkan topu kornere çeldi.
48. dakikada Regattin'in ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Regattin, takımını öne geçirdi. 0-1
58. dakikada Esseric'in kullandığı köşe atışında Hasan Hatipoğlu kafa vuruşunda defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topa dokunan Burak Altıparmak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
61. dakikada Hasan Hatipoğlu ceza sahası içerinde topa elle dokununca hakem penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına başına geçen Muhammed Gönülaçar, topu filelere yolladı. 1-2
72. dakikada Esseric'in vuruşunda direkten dönen topa Liço ağlara gönderdi. 1-3
87. dakikada topla buluşan Miraç Acer'in sert şutunda top filelere gitti. 2-3
90. dakikada ceza sahasına gönderilen topa defans kafayla vurdu. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Forsell, göğsüyle yumuşattıktan sonra şutunu çekti ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-3
Hakemler: Batuhan Kolak, Ali Tuna, Kadir Beyaz
Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu (Mehmet Coşkun dk.83), Fatih Eren (Ofosu dk. 63), Malle, Kayode, Hakan Erçelik (Forsell dk. 63), Hasan Hüseyin Acar, Atakan Aybastı Nafican Yardımcı dk. 84), Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Amar Begiç (Ahmet Gökbayrak dk. 83)
Yedekler: Enes Kalyoncu, Mahmut Küçük, Stafen Ashkovski, Efe Arda Koyuncu, Salih Şen
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Esseric, Regattin, Burak Çoban, Ahmet Emin Engin, Mert Çölgeçen (Da Silva dk. 84), Guima (Liço dk. 46), Thuram (Aleksic dk. 90), Burak Altıparmak
Yedekler: Alp Arda, Alperen Selvi, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Kerim Avcı, Yusuf Can Esendemir, Halil İbrahim Sönmez, Niemann
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Regattin (dk. 48 pen.), Burak Altıparmak (dk. 58), Liço (dk. 72) (Iğdır FK), Muhammed Gönülaçar (dk. 62 pen.), Miraç Acer (dk. 87), Forsell (dk. 90+3) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Hakan Erçelik, Malle, Hasan Hüseyin Acar, Kayode, Miraç Acer (Şanlıurfaspor) Mert Çölgeçen, Guima, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Liço, da Silva (Iğdır FK) - ŞANLIURFA
Son Dakika › Spor › Şanlıurfaspor - Iğdır FK: 3-3 Beraberlik - Son Dakika
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