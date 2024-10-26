Şanlıurfaspor - Iğdır FK: 3-3 Beraberlik - Son Dakika
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Şanlıurfaspor - Iğdır FK: 3-3 Beraberlik

Şanlıurfaspor - Iğdır FK: 3-3 Beraberlik

Şanlıurfaspor, 3-1 geriden dönerek Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı.

26.10.2024 19:47
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Bugün geriye düştük ama asla pes etmedik, oyunu hiç bırakmadık." dedi.

Sözeri, 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ortaya konan mücadeleden tüm sporseverlerin keyif aldığını söyledi.

Performansından dolayı iki takımı da tebrik eden Sözeri, şöyle konuştu:

"İşler iyi gitmedikçe, geriye düştükçe üçlü formasyondan dörtlüye döndük. Böyle bir durum için planlarımız vardı. Oyuncularımızla bunları zaten hafta içinde antrenmanlarda çalışıyoruz. Futbolcularım bir takım nasıl olunur herkese gösterdiler. Bugün geriye düştük ama asla pes etmedik, oyunu hiç bırakmadık. Bugün kazanmak istiyorduk ama berabere kaldık. Fakat 3-1 geriden gelip beraberliği sağlamak müthiş bir reaksiyondu. Bu beraberlik bize galibiyet gibi geldi. Yönetim de taraftarlar da bizimle gurur duydu. Oynayan, sonradan giren tüm oyuncularımı gönülden kutluyorum, bütün oyuncularım kalbiyle mücadele etti, onlar için pozitif anlamda ne söylesem azdır, hepsine gönülden teşekkür ediyorum."

Alagöz Holding Iğdır FK cephesi

Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise geçen hafta alınan galibiyetten sonra Şanlıurfa'da da galip gelmek istediklerini ama bunu başaramadıklarını söyledi.

Maçın ilk yarısının kontrollerinde olduğunu dile getiren Koşukavak, şunları söyledi:

"İkinci yarının başında bir gol, 10 dakika sonra bir gol daha attık, durum 2-0 oldu. Oyunun bizim tarafımızda sonlanacağını düşünürken rakibi oyuna davet ettik, penaltıdan durum 2-1 oldu. Sonra bir gol daha bularak durumu 3-1 yapmayı başardık. Savunmada bariz hatalar yaptık ve maalesef 87. dakikada yediğimiz golle yine rakibi maça ortak ettik, uzatmada da durum 3-3 oldu. Kazanmamız gereken bir maçı bence kaybettik, çok üzgünüm. Rakibin öyle çok ciddi bir baskısı yoktu, yüksek toplarla kenar ortaları savunmakta güçlük çektik. Rakibimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Şanlıurfaspor, Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şanlıurfaspor - Iğdır FK: 3-3 Beraberlik - Son Dakika

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