Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, sahasında Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-yeşilli futbolcular, GAP Vadisi Tesisleri'nde, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.
Şanlıurfaspor, yarın Iğdır FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Şanlıurfaspor Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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