Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: Camia olarak birliktelik ve bütünlüğe çok daha fazla ihtiyacımız var - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: Camia olarak birliktelik ve bütünlüğe çok daha fazla ihtiyacımız var

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: Camia olarak birliktelik ve bütünlüğe çok daha fazla ihtiyacımız var

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor'a 3-1 yenilen ASTOR ENERJİ Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında birliktelik ve bütünlüğe daha fazla ihtiyaçları olduğunu belirtti. Arslan, maçta geriye düştükten sonra pozisyonlara girdiklerini ancak rakiplerinin önemli silahları olduğunu söyledi. Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise maçı kazandıkları için mutlu olduklarını ve hedeflerine ulaşmalarına rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını ifade etti.

28.04.2024 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'a 3-1 yenilen ASTOR ENERJİ Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, "Camia olarak birliktelik ve bütünlüğe çok daha fazla ihtiyacımız var." dedi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli bir karşılaşmadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

Rakiplerinin rehavete kapılmadan iyi mücadele ettiğini anlatan Arslan, "Maçta geriye düştükten sonra çok pozisyona girdik, atabilsek iyi olurdu. Ama önemli silahları var rakibin. Puan tablosuna baktığımızda hayati 2 maç kaldı. Hatta son maça bile kalabilir durumumuz. İnşallah gelecek hafta yenerek son maça durumumuzu bırakmayız. Camia olarak birliktelik ve bütünlüğe çok daha fazla ihtiyacımız var. Bu bizim tek başına takımla kaldıracağımız yük değil." diye konuştu.

Arslan, sahanın zemininden kaynaklı sıkıntılar nedeniyle bazı futbolcularının sakatlıkla karşı karşıya kaldığına da değindi.

Eyüpspor cephesi

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Şampiyonluklarını garantiledikleri bir maça rahat ve avantajlı çıktıklarını anlatan Yavaş, bazen rahatlığın eksikliklere de neden olabildiğini ifade etti.

Hedeflerine ulaşmalarına rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını vurgulayan Yavaş, "Bugün oyuncularımız maçın başından sonuna kadar taktiklerimizi sahaya yansıttı. Oyun disiplininden kopmadık. Kazanmak için geldiğimiz maçtan galibiyetle dönmenin sevincini yaşıyoruz. Son 5 hafta kala hedefimize ulaştık. Kalan bütün maçlarımızı da kazanarak ligden çıkmak belki elimizde olsa rekor kırarak çıkabilecektik. Şanlıurfaspor'da son dönemde iyi performans gösteriyor, kalan maçlarda rakibimize başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Şanlıurfaspor, Cihat Arslan, Trendyol, Eyüpspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: Camia olarak birliktelik ve bütünlüğe çok daha fazla ihtiyacımız var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:56 Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK’yı 4-2 yendi Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 yendi
20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
20:20 Fransa’da efsane maç Tam 9 gol atıldı Fransa'da efsane maç! Tam 9 gol atıldı
19:57 Kastamonu’da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü Kastamonu'da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:39 Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı
17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:59 Ümraniye’de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı Ümraniye'de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı
16:17 Hollanda’da McDonald’s şubeleri önünde İsrail protestosu Hollanda'da McDonald's şubeleri önünde İsrail protestosu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 21:25:38. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: Camia olarak birliktelik ve bütünlüğe çok daha fazla ihtiyacımız var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement