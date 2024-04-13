Şanlıurfaspor, Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.
Ligde kalma mücadelesi veren ve son 3 maçını kazanan Şanlıurfaspor, 33 puanla 13. sırada bulunuyor. Play-off mücadelesi veren Teksüt Bandırmaspor ise 45 puanla 7. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında Bandırma'da oynanan mücadele, Şanlıurfaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona ermişti.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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