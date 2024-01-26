ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Tolga Ünlü ile sözleşme imzaladı
Trendyol 1. Lig takımlarından ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Altay forması giyen defans oyuncusu Tolga Ünlü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şanlıurfaspor'un Tolga Ünlü ile sağ bek ve orta saha mevkilerinde anlaşmaya vardığı belirtildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Altay forması giyen defans oyuncusu Tolga Ünlü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz, Altay'dan sağ bek ve orta saha mevkilerinde oynayan Tolga Ünlü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı."ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA