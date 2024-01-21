Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Musa Öztürk: İrfan Buz\'un babası hayatını kaybetti

Şanlıurfaspor'un Yardımcı Antrenörü Musa Öztürk, Adanaspor maçının ardından yaptığı açıklama, karşılaşma öncesi Teknik Direktör İrfan Buz'un babasının hayatını kaybettiğini ve o duygularla maça çıktıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Şanlıurfaspor sahasında Adanaspor'u 4-0 mağlup etti. Maçtan önce babası hayatını kaybeden İrfan Buz, basın açıklamasına katılmadı. Basın açıklamasını Yardımcı Antrenör Musa Öztürk yaptı. Öztürk, "Bu maça çok ayrı duygu ve düşüncelerle çıktık. Maçtan önce çok üzücü bir haber aldık. İrfan Hocamız sevgili babasını kaybetti. Kendisine söylemedik ve o duygularla maça çıktık. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Sahada olan, sonradan giren, kenarda olan herkes taktiksel disipline çok uydu. İstediğimiz güzel bir sonuç aldık" diye konuştu. - ŞANLIURFA