Şansal Büyüka Ali Koç'u bombaladı: Vizyon buysa eyvah... - Son Dakika
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Spor

Şansal Büyüka Ali Koç'u bombaladı: Vizyon buysa eyvah...

Şansal Büyüka Ali Koç\'u bombaladı: Vizyon buysa eyvah...
03.06.2025 16:25
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Ünlü spor yorumcusu Şansal Büyüka, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sert bir dille eleştirdi. Büyüka, Ali Koç ile ilgili, ''Ali Koç, başkanlığa ilk hazırlandığı dönemde, bir kongre üyesine ''Benim vizyonumdan sizin haberiniz yok herhalde'' demişti... Başkanın bu söyleminden tam 7 yıl sonra Fenerbahçe'nin yakaladığı vizyon buysa eyvah eyvah.'' sözlerini sarf etti.

Spor yorumcusu Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin mevcut gündemini Nefes Gazetesi'nde yorumladı. Büyüka, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sert bir dille eleştirdi.

''BU NASIL BİR VEDA''

Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e veda ediş şeklini eleştiren Şansal Büyüka, "Galatasaray, ülkelerine dönen Muslera ile Mertens'i son maçın ardından dronlarla gökyüzüne adlarını yazarak, yürekten anarak, duygusallıktan ağlatarak yolladı. Fenerbahçe, iki kaptanı Dzeko ile Tadic'e kirli tencere, tava ve tüplerin dekor olduğu yemek salonunda plaket vererek veda etti. Kabul; Galatasaray'daki iklim ile Fenerbahçe'deki iklim aynı değil... Ancak Samandıra'da uygun bir salonda ya da sahada çimler üstünde, diğer futbolcuların da katılımı ile sade ama anlamlı ve en azından görsel yönü çok daha iyi bir veda töreni yapılamaz mıydı? Oysa dekorda tencere – tava! Bu nasıl veda!" ifadelerini kullandı.

"VİZYON BUYSA EYVAH..."

Başkan Ali Koç'u eleştiren Büyüka, "Ali Koç, başkanlığa ilk hazırlandığı dönemde, bir kongre üyesine "Benim vizyonumdan sizin haberiniz yok herhalde" demişti... Başkanın bu söyleminden tam 7 yıl sonra Fenerbahçe'nin yakaladığı vizyon buysa eyvah eyvah." dedi.

"EYLÜL BAŞI..."

Fenerbahçe'deki seçim süreceğine değinen Büyüka, "Fener'de Aziz Yıldırım'ın istediği 14 bin 465 imza hemen toplansa bile gene bayramdan sonrayı bulur, hatta biraz da geçer… Noterden imza verenlerin oy kullanma hakkı olup olmadığı bilinmiyor... Bunlar sicil kurulunda incelenecek… Kolay iş değil, kim ne derse desin zaman alır... Sonradan yönetimin genel kurul kararı alması falan, en erken ağustos ortası, eylül başı..." sözlerini sarf etti.

"HER YER KARANLIK"

Sarı-lacivertlilerde her alanda belirsizlik olduğunu söyleyen Büyüka, "Baktığınızda alternatifler kapalı... Haziranın sonuna doğru seçim için tek çıkış yolu var: Başkan Ali Koç'un hemen şimdi derhal seçim kararı alması... Başkanın da buna niyeti yok... Fenerbahçe'de her alanda belirsizlik zirvede... Çok eski yılların unutulmaz şarkısı gibi: Her yer karanlık..." yorununu yaptı.

"MOURINHO PİŞMANLIK DUYMUŞ MUDUR?"

İrfan Can Kahveci'nin Mourinho'yu pişman edebileceğini söyleyen Şansal Büyüka, "Jose Mourinho önceki hafta "Cenk Tosun'a az şans verdiğim için pişmanım" demişti... İrfan Can son Konyaspor maçında belki de yılın en güzel golünü atınca, emekli Tadiç'i oynatmak uğruna İrfan Can'ı "altın makas" yapan Jose Mourinho bu defa da "İrfan Can'a çok az şans verdim" diye pişmanlık duymuş mudur acaba?" dedi.

"MOURINHO VARKEN KİM KALIR?"

Fenerbahçe'de Jose Mourinho görevdeyken hiçbir oyuncunun takımda kalmak istemeyeceğini söyleyen Büyüka, "Fenerbahçe'nin son maçının ardından Skriniar ile Kostic veda eder gibi açıklamalar yaptılar... Normal bu…Takımın sözleşmeli futbolcuları bile Samandıra'daki negatif havadan, Mourinho'nun insan ilişkilerinden uzak, tepeden ve küçümseyen bakışından kaçmaya çalışırken, takımın kiralık oyuncuları niye kalsın?" yorumunda bulundu.

Şansal Büyüka, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şansal Büyüka Ali Koç'u bombaladı: Vizyon buysa eyvah... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hakan1421:
    maalesef vizyonu bu 25 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Ali babanın çiftliği 12 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Morinho tıka basa et yemiş birine zorla kuru fasulye ikram edilen gibi. Okan Buruk ta 6 aydır et görmemiş aslan gibi 7 0 Yanıtla
  • 22041980:
    Para herşey değil bunu gördük.İstifa edersen kombine bilet alacağım.Yeni forma alacağım.Çoluk çocuk maça gideceğiz.Nasıl bir adamsın sen Ali koç 7 0 Yanıtla
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