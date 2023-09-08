Şanssızlıklar peşini bırakmıyor! Attila Szalai, milli takımda da yıkımı yaşadı

Euro 2024 Elemeleri'nde Macaristan'ın Sırbistan'a konul olduğu maçta eski Fenerbahçeli Atilla Szalai topu kendi ağlarına yollayarak takımını 1-0 geriye düşürdü.
Sırbistan'ın Macaristan'ı konuk ettiği maçın 10. dakikasında Atilla Szalai, topu kendi kalesine göndererek Macaristan'ı 1-0 geriye düşürdü.
Szalai, Bundesliga'nın ilk haftasında Hoffenheim forması ile ilk maçına Freiburg karşısında çıkmıştı. Macar stoper karşılaşmanın 39. dakikasında topu kendi ağlarına gönderip takımının 1-0 geriye düşmesine neden olurken, maçtan galip ayrılan taraf 2-1 ile Freiburg olmuştu.
Szalai, Süper Lig devi Fenerbahçe'den 12.3 milyon euro (353 milyon TL) karşılığında Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer oldu.
İşte Szalai'nin kendi kalesine attığı gol;
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