Santarelli ile Voleybolda Tarihi Başarılar - Son Dakika
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Santarelli ile Voleybolda Tarihi Başarılar

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Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023'te altın madalyalar kazandı.

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başında uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla Türk voleyboluna damga vurdu.

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan milli takım, Daniele Santarelli yönetimindeki 4. madalyasını (3 altın ve 1 gümüş) kazandı.

Ay-yıldızlı ekibin başına 27 Aralık 2022'de geçen 45 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, 2023 ve 2026 yıllarında FIVB Milletler Ligi ile 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda zafere uzandı.

Milli takım, Santarelli yönetiminde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 4. olarak tarihinde ilk kez yarı finale ulaşırken 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu ve gümüş madalya elde etti.

Türkiye'nin "altın" yılı

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 yılında iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşadı.

Santarelli ile birlikte 2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen ay-yıldızlılar, şampiyon olarak organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı.

Milli takım, aynı yıl düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonası'nda ise finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye, 2023'te FIVB Dünya Sıralaması'nın zirvesinde yer aldı.

Olimpiyatlarda tarihi başarı

Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselerek tarih yazdı.

Milli takım Dünya Kupası adıyla düzenlenen olimpiyat elemelerinde namağlup lider oldu.

Tarihinde ilk kez olimpiyat yarı finaline yükselen ay-yıldızlılar, üçüncülük maçında Brezilya'ya 3-1 yenilerek organizasyonu 4. sırada tamamladı.

Dünya Şampiyonası'nda ilk final

Milli takım, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda da başarılı performansını sürdürdü.

Finalde İtalya'ya 3-2 yenilerek dünya ikincisi olan Türkiye, organizasyondaki ilk madalyasını da İtalyan çalıştırıcı yönetiminde aldı.

VNL'de bir kupa daha

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde de kupaya uzandı.

Finalde Brezilya'yı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, organizasyonda ikinci, Daniele Santarelli yönetiminde ise üçüncü altın madalyasını elde etti.

Böylece İtalyan başantrenör, Türkiye kariyerinde 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Galibiyet oranı yüzde 76

Daniele Santarelli, ay-yıldızlıların başında 84 resmi maça çıktı.

Bu maçların 64'ünden galip ayrılan milli takım, İtalyan başantrenör ile yüzde 76 galibiyet oranı yakaladı.

Santarelli yönetiminde en fazla maça Milletler Ligi'nde çıkan Türkiye, 56 maçta 40 galibiyet alırken Dünya Şampiyonası'nda 6 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

Olimpiyat elemelerinde 7 maçını da kazanan milli takım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı 3'er galibiyet ve mağlubiyetle tamamladı.

Ay-yıldızlılar Santarelli ile 2023 Avrupa Şampiyonası'nda ise 8'de 8 yaparak şampiyon oldu.

Gözler 2026 Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL şampiyonluğunun ardından gözünü Avrupa Şampiyonası'na çevirdi.

Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye, 21 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde bir grubu ve finalleri İstanbul'da oynanacak 2026 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek

Kaynak: AA

Daniele Santarelli, Spor, Son Dakika

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