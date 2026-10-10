Saraloğlu, 3-1'lik Kasımpaşa galibiyetinin Barcelona öncesi önemli olduğunu söyledi

GALATASARAY Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından, "Güçlü bir rakiple oynadık. Buraya 4 beraberlik ve 2 galibiyetle geldiler. Ligimizin önemli teknik adamlarından birine sahipler. Oyunları var, iyi kurguları var. Ancak, biz her zamanki gibi güçlü bir kadroya sahibiz. İyi oyuncularımız var, iyi bir oyunumuz var, bunu kullanarak değerli bir üç puan aldık" dedi. Yaklaşan Barcelona maçını da değerlendiren Saraloğlu, "Hiçbir platformda umutsuz değiliz. Biz güçlü bir ekibiz. Belki onların finansal değerleri daha yüksek. Ama, bizim de kendi sahamızda, arenamızda, kendi taraftarımızın önünde, onların vereceği enerjiyle ve oyuncularımızın karakteriyle ortaya koyacağı performans sonucu belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, cezası nedeniyle takımın başında yer alamayan teknik direktör Okan Buruk'un yerine Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu açıklamalarda bulundu.

'MİLLİ ARADAN DÖNÜŞTE GALİBİYETLE BAŞLAMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Kasımpaşa karşısında alınan galibiyetin önemine değinen Saraloğlu, "Kasımpaşa'yı yenmek bizim için önemliydi. Milli aradan dönüşte galibiyetle başlamak çok çok önemli. Bu bize hem lig maçlarında hem de oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında enerji ve güç katacak. Buna inanıyoruz" dedi.

'İLK YARIDA OYUNUN TAMAMINI DOMİNE ETTİK'

Karşılaşmanın ilk yarısındaki performanslarını değerlendiren İrfan Saraloğlu, "İlk yarıda oyunun tamamını domine ettik diyebilirim. Girdiğimiz pozisyonlar ve ceza alanına girişlerimiz sayı olarak çok fazla. 25-26 tane ceza alanında topla buluşmamız var ama doğru yerde buluşamadık. Doğru vuruşu yapamadık. İlk yarıda duran toptan 44-45'inci dakikada bir gol bulduk. Devreye 1-0 önde girmek bizim için önemliydi. İkinci yarı gerekli uyarıları yaptık. Rakibin biraz daha güçlü, bize karşı biraz daha dirençli olacağını bekliyorduk. Ama oyuncularımız gösterdikleri performansla onlara çok fazla şans vermediler. Ta ki kırmızı kart olayı olana kadar" ifadelerini kullandı.

'KIRMIZI KART ÖNCESİ FAUL VARDI, HAKEM ES GEÇTİ'

Kırmızı kart pozisyonuna ilişkin konuşan Saraloğlu, "Kırmızı kart öncesi faul maalesef var ve hakemimiz es geçti. Bence şiddeti ne olursa olsun hareket eden bir nesneye, bir canlıya dokunmak onun dengesini bozar. Sizler de bunu günlük hayatınızda yaşıyorsunuzdur. Adım atarken biri dokunursa farklı, dururken farklı olur. Mutlaka Abdülkerim topa doğru giderken orada şiddeti yüksek veya düşük bir itme var. O itmeyi görmesi gerekiyordu. Onun devamında kırmızı kart oldu. Kırmızı kartta da biraz şüpheliyim ama yine hakemlerimize saygı duyuyoruz" diye konuştu.

'EKSİK OLMAMIZA RAĞMEN ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK'

Kırmızı kartın ardından takımın gösterdiği performansa değinen 64 yaşındaki antrenör, 'Devamında bir gol yedik. Gol sonrası değişiklik yaptık. Değişiklikler neticeyi verdi. Seyircinin durgunluğunu da oyuna giren oyuncularımızla, yaptığımız presle, 11 kişiye karşı oynadığımız oyunla değiştirdik. Onların coşkusunu da arkamıza aldık ve 30-35 dakika eksik olmamıza rağmen, şu eksik olan kondisyonumuza rağmen, altını çizerek söyleyeyim, çok iyi oynadık, çok iyi mücadele ettik. Taraftarımızın da burada çok şiddetli, çok coşkulu desteği oldu. Bunu da arkamıza alarak ikinci golü ve üçüncü golü bulduk' dedi.

'BU LİGİ ŞAMPİYON OLARAK TAMAMLAYACAK BİR EKİBİMİZ VAR'

Takımın kadro planlaması ve oyuncuların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan İrfan Saraloğlu, "Tam kadro olarak ilk defa bir araya geldik. Tam kadro olarak çalışamadık tabii ki. Çünkü milli ara bizi üç hafta gibi birbirimizden uzaklaştırdı. Takım çalışmasında çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ancak kısa sürede toparlandık da diyebiliriz. Biz oyuncularımızın kalitesinden, kişiliğinden, karakterlerinden son derece eminiz. Planlamada bir sıkıntımız yok. Her bölgede yeterli miktarda oyuncumuz var. Singo da çok yakın zamanda katılacak takıma. Milli takımlarda daha uzun süre alan oyuncularımızı dinlendirdik. Bir kısmını 45 dakika, oyunda 30 dakika, 20 dakika tuttuğumuz, oyuna soktuğumuz oyuncular oldu. Yani planlamada hiçbir sıkıntımız yok. Oyuncularımız son derece kaliteli ve değerli. Hepsine inanıyoruz ve güveniyoruz. Bu ligi şampiyon olarak tamamlayacak bir ekibimiz var' ifadelerini kullandı.

'TÜRK MİLLETİNE LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Barcelona karşılaşmasına da değinen Saraloğlu, 'Sırada Barcelona maçı var. Barcelona maçı farklı bir platform. Umarım sizin de desteğinizi alacağız. Daha da güçleneceğiz. Türk milletine layık olmaya çalışacağız. Onların da desteğine ihtiyacımız var. Manevi duygularına ihtiyacımız var. Hep birlikte ülke için bir şeyler yapmaya, başarılı olmaya çalışacağız' dedi.

'FİZİKSEL OLARAK HİÇBİR NOKSANIMIZ YOK'

Takımın fiziksel durumuna yönelik eleştirilere yanıt veren İrfan Saraloğlu, "Fiziksel olarak hiçbir noksanımız yok. Yapılan istatistikler ve araştırmalar, bizim Avrupa'da üst düzey olarak bildiğimiz liglerin koşu temposunu, koşu hızını yakaladığımızı gösteriyor. O seviyede bir antrenman dozumuz var, antrenman planımız var. Bizim o anlamda da bir eksiğimiz yok. Bunun sadece altını çizmek istedim, çok eleştiriliyor diye. Biz eleştirilecek bir ekip değiliz. Takım olarak söylüyorum, bir bütün olarak söylüyorum. Biz saygı duyduğumuz bir işi saygın bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kulaklarımız bazen tıkanık ama bazen de açılması gerekiyor. Birkaç kelime söylemek gerekiyor" diye konuştu.

'OYUNCU İSMİ ÜZERİNDEN BİR YORUM YAPMAK DURUMUNDA DEĞİLİM'

İlkay Gündoğan'ın süre alamaması üzerine maç çıkışı stattan ayrılırken serzenişte bulunmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Saraloğlu, "Oyuncu ismi üzerinden bir yorum yapmak durumunda değilim. Biliyorsunuz ki yardımcı antrenörüm. Hocamızın muhatap olabileceği bir soru gibi geldi bana. Ben bütün oyuncularımıza aynı mesafede durup onların performanslarını artırmak için görev yapıyorum. Bireysel konulara girersek, oyuncuya girersek çok doğru olmaz" dedi.

'HİÇBİR PLATFORMDA UMUTSUZ DEĞİLİZ'

İrfan Saraloğlu sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Umutsuz değiliz. Hiçbir platformda umutsuz değiliz. Biz güçlü bir ekibiz. Güçlü, iyi ve değerli bir ekibiz. Belki finansal değerleri daha yüksek onların. Ama bizim de kendi sahamızda, arenamızda, kendi taraftarımızın önünde, taraftarımızın bize vereceği enerjiyle ve oyuncularımızın karakteriyle, hem oyuncu karakteriyle hem futbolcu karakteriyle ortaya koyacağı performans sonucu belirleyecek. Umut var mı? Var tabi. Sonuna kadar."