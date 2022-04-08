Saraybosna Futbol Kulübü, yeni dönemde Türkiye ile iş birliğinden güç alıyor - Son Dakika
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Saraybosna Futbol Kulübü, yeni dönemde Türkiye ile iş birliğinden güç alıyor

08.04.2022 13:58
Saraybosna Futbol Kulübü, yeni dönemde Türkiye ile iş birliğinden güç alıyor

Bosna Hersek'in köklü futbol kulüplerinden Saraybosna, yeni yönetimi, on binlerce taraftarı ve spor akademisiyle kente Avrupa kupaları heyecanı yaşatmak istiyor.

Bosna Hersek'in köklü futbol kulüplerinden Saraybosna, yeni yönetimi, on binlerce taraftarı ve spor akademisiyle kente Avrupa kupaları heyecanı yaşatmak istiyor.

Bosna Hersek'teki Türk kurum ve kuruluşlarıyla da güçlü bağlara sahip kulüp, önümüzdeki dönemlerde bu ilişkileri arttırma peşinde.

Eylül 2021'de Amerika'dan Bosna'ya dönen ve kötü durumdaki Saraybosna'yı alan İsmir Mirvic, kulübün durumu ve gelecek planları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

THY'nin Saraybosna Futbol Kulübünün uzun süreli sponsoru olduğunu söyleyen Mirvic, "Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkiler, sponsorluk ilişkilerinin üstünde. Türkiye bizim stratejik ortağımız ve THY'nin Saraybosna'daki varlığı destek misyonu taşımaktadır." dedi.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ve TMV Saraybosna Okulları ile üç yıllık iş birliği anlaşması yaptıklarını belirten Mirvic, bu okulların öğrencilerine ücretsiz maç biletleri temin edileceğini kaydetti.

"Bu proje, şehrime ve ülkeme bırakacağım bir miras"

FK Saraybosna'nın stratejik olarak potansiyelinin henüz kullanılmamış olduğunu söyleyen Mirvic, "Amerika'da birçok alanda, farklı firmalarda başarılı yatırımlar yaptım, sonrasında buraya dönme kararı aldım. Başından beri samimi niyetler besliyorum. Bu şehirde doğdum, bu şehri ve Saraybosna Futbol Kulübünü seviyorum. Bu benim kulübüm. Saraybosna Kulübünü almak, kaçırmak istemediğim bir görevdi. Bu proje, şehrime ve ülkeme bırakacağım bir miras." diye konuştu.

Saraybosna'nın "inanılmaz" bir ruha sahip olduğunu ifade eden Mirvic, kenti ziyaret edip de etkilenmeyen kimsenin bulunmadığını söyledi.

???????Kulübün en büyük potansiyelinin spor akademisi olduğunu kaydeden Mirvic, 260 sporcunun yer aldığı akademi sayesinde Batı Balkanlar ve Bosna'dan kız ve erkek çocuklarının profesyonel spor hayatına adım atabileceklerini dile getirdi.

Amaçlarının önce kulübün kendi kendini idame ettirmesi ardından kara geçmesi olduğunu ifade eden Mirvic, on binlerce taraftarıyla kulübün tüm sponsorlarına Balkanlar'da güvenilir bir ortaklık seçeneği sunmak istediklerini sözlerine ekledi.

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Avrupa Kupaları, Saraybosna, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Saraybosna Futbol Kulübü, yeni dönemde Türkiye ile iş birliğinden güç alıyor - Son Dakika


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