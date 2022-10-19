Saraybosna Teknik Direktörü Dudic, Bosna Hersek Kupası'ndan elenmeleri üzerine istifa etti - Son Dakika
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Saraybosna Teknik Direktörü Dudic, Bosna Hersek Kupası'ndan elenmeleri üzerine istifa etti

19.10.2022 23:22
Saraybosna Teknik Direktörü Dudic, Bosna Hersek Kupası'ndan elenmeleri üzerine istifa etti

Bosna Hersek'in en köklü futbol kulüplerinden Saraybosna'nın Teknik Direktörü Feda Dudic, Zenica Celik takımına yenilerek Bosna Hersek Kupası'ndan elenmeleri üzerine istifa etti.

Bosna Hersek'in en köklü futbol kulüplerinden Saraybosna'nın Teknik Direktörü Feda Dudic, Zenica Celik takımına yenilerek Bosna Hersek Kupası'ndan elenmeleri üzerine istifa etti.

Saraybosna ve Celik arasında bu akşam oynanan karşılaşmada 90 dakika 1-1 beraberlikle biterken, penaltılara giden maçta Celik, rakibine 5-4 üstünlük kurdu.

Bosna Hersek Kupası'na veda eden Saraybosna Futbol Kulübü Teknik Direktörü Dudic, bordo-beyazlı ekipten istifa ettiğini açıkladı.

Saraybosna Futbol Kulübü de Dudic'in istifasını kabul etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Saraybosna Teknik Direktörü Dudic, Bosna Hersek Kupası'ndan elenmeleri üzerine istifa etti - Son Dakika

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