Sarayköy 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sarayköy 3 puanı 3 golle aldı

21.03.2022 14:37
Sarayköy 3 puanı 3 golle aldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sarayköyspor, grubundaki bir diğer Denizli ekibi Bağbaşı Zeytinköyspor'u deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sarayköyspor, grubundaki bir diğer Denizli ekibi Bağbaşı Zeytinköyspor'u deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.

BAL'da 4. Bölge 3. Grupta mücadele eden Sarayköyspor, 15. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bağbaşı Zeytinköyspor'a konuk oldu. Akkonak stadında oynanan karşılaşmada Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ve çok sayıda Sarayköysporlu taraftarlar da takımına destek verdi.

İlk bölümü çekişmeli anlara sahne olan mücadelede gol perdesini 43.dakikada Aykut Çakay açtı ve takımını bir adım öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Sarayköy temsilcisi 53.dakikada Berk Saraç'ın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin son bölümünde hız kesmeyen Sarayköyspor 90+3.dakikada Efe Güleç'in golüyle skorunu 3-0'a taşıdı. Maç bu skorla sona erdi. Deplasmanda rakibini 3 golle geçen Sarayköyspor, 3 puana uzandı. Kırmızı siyahlı ekip bu galibiyetle puanını 28 yükseltti. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Bayırköyspor, Çağlayan Azotspor'u 7-0 yendi Bayırköyspor, Çağlayan Azotspor'u 7-0 yendi Denizlili Dartçılar Türkiye Şampiyonasında birinciliği bırakmadı Denizlili Dartçılar Türkiye Şampiyonasında birinciliği bırakmadı

Amatör Lig, Sarayköy, Denizli, Bağbaşı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sarayköy 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika


Son Dakika
14:27 Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır!
14:26 Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
14:26 132 kişiyi taşıyordu! Çin'deki uçağın düşme anı kameralara yansıdı
14:20 Doukara, Antalyaspor'a yenildikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı!
14:20 Üç Kuruş yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Efe ve Çetin'in yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını dökecek!
14:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklamıştı! Tahliye kararını veren hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
14:10 Otomobilin bagajında cesedi bulunmuştu! Gerçekler gün yüzüne çıkıyor: Başına sert bir cisimle vurmuşlar
13:55 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akça'nın sırrı Nizamülmülk'e şifa olacak mı?
13:55 AK Partili milletvekillerinden Furkan grubuna yapılan sert müdahaleye tepki: Vahşet!
13:43 Son Dakika! Mahkeme Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesine karar verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 14:44:55. #1.13#
SON DAKİKA: Sarayköy 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement