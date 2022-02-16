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Sarayköy Spor Salonu baştan aşağıya yenilendi - Son Dakika

Sarayköy Spor Salonu baştan aşağıya yenilendi

16.02.2022 12:41
Sarayköy Spor Salonu baştan aşağıya yenilendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yılın yatırım programına alınan Sarayköy Spor Salonu yenileme ve modernizasyon çalışmaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yılın yatırım programına alınan Sarayköy Spor Salonu yenileme ve modernizasyon çalışmaları tamamlandı. 1 milyon 339 bin TL'ye baştan aşağıya yenilenen tesis yeniden hizmet vermeye başladı.

Denizli'de yeni tesis yatırımları ile mevcut tesislerin bakım ve onarım işleri hız kesmeden devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 2021 yılı içinde gerçekleştirdiği Denizli ziyaretinde sözünü verdiği ve protokolünün imzalandığı Sarayköy Spor Salonu yenileme ve modernizasyon çalışmalarında tüm işlerin yapımı tamamlandı.

Zeminden potalara, soğutmadan ışıklandırmalara kadar

Sarayköy Spor Salonunun bakım, onarım ve yenileme işleriyle ilgili yüklenici firmayla 16 Kasım 2021 tarihinde yenileme çalışmaları için sözleşme imzalanmıştı. Yapılan işler kapsamında spor salonunun dış mantolaması gerçekleşti. Salon içerisinde kapı ve pencereler yenilendi. Salonun zemini uluslararası standartlarda zemin malzemesi ile kaplandı. Sıcak bir iklime sahip Sarayköy ilçesinde özellikle yaz aylarında bunaltan sıcaklardan sporcuların korunmasına yönelik spor salonuna soğutma ve iklimlendirme sistemleri yerleştirildi. Çevre düzenlemesi ile birlikte yaklaşık üç ay süren çalışmaların ardından 11 Şubat Cuma günü tesis yeniden sporculara hizmet vermeye başladı.

İbanoğlu, "Yatırımlar hızla devam ediyor"

Sarayköy ilçesine ziyaret gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu yapılan çalışmaların son durumunu yerinde gördü. İlçe Kaymakamı Celalettin Cantürk ve Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ile birlikte tesiste incelemelerde bulunan İbanoğlu, ekiplerin gece gündüz yoğun çalışmaları sonucu modern bir tesis halini alan salonda, emeği geçen herkese teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi. Sarayköy Spor Salonu 1992 yılında temeli atılmış ve 2007 yılında hizmete girmişti. Tesisin yenileme, bakım ve onarım maliyetinin 1 milyon 339 bin TL olduğu kaydedildi. - DENİZLİ

Sarayköy Spor Salonu baştan aşağıya yenilendi
Sarayköy Spor Salonu baştan aşağıya yenilendi
Sarayköy Spor Salonu baştan aşağıya yenilendi
Sarayköy Spor Salonu baştan aşağıya yenilendi

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Türk Lirası, Sarayköy, Yatırım, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sarayköy Spor Salonu baştan aşağıya yenilendi - Son Dakika Spor


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