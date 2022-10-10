Sarayköyspor averajla liderliğe yükseldi - Son Dakika
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Sarayköyspor averajla liderliğe yükseldi

10.10.2022 11:27
Sarayköyspor averajla liderliğe yükseldi

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Sarayköyspor, bir diğer Denizli ekibi Kızılcabölükspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Sarayköyspor, bir diğer Denizli ekibi Kızılcabölükspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti. Kırmızı siyahlılar ikide iki yaparak averajla liderliğe yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig 9. Grupta mücadele eden Sarayköyspor 2. hafta karşılaşmasında Kızılcabölükspor'a konuk oldu. Geçen hafta evinde Güreller Lojistik Yeşilçınar Spor Kulübü'nü 5-0 ile geçen Sarayköyspor, bu müsabakaya moralli çıktı.

Mücadeleye etkili başlayan Sarayköy ekibi, 28'inci dakikada Doğukan Güngör ile öne geçti. Konuk takım, 38'inci dakikada Orhan Yüksel' in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Sarayköyspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda Kızılcabölükspor, 53. dakikada Mustafa Tahran ve 79. dakikada attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Son bölümde vites arttıran Sarayköyspor 85. dakikada Ali Deniz Kurt ve 89. dakikada Orhan Yüksel'in ayağından bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Lige iyi bir başlangıç yapan Sarayköyspor, puanını 6'ya yükselterek averajla liderlik koltuğuna oturdu. Oynadığı iki maçta 9 gol atan Sarayköyspor hücum gücüyle dikkat çekti.

Maçın ardından açıklama yapan Sarayköyspor Teknik Direktörü Ali Yalçın, takım olarak iyi yolda olduklarını kaydetti. Deneyimli teknik adam, galibiyeti taraftarlara armağan ettiklerini belirterek, "Deplasmanda kazanmak çok önemliydi. Lige iyi bir başlangıç yaptık. Bu form grafiğimizi sürdürmek istiyoruz. Kazandığımız için mutluyuz" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Kızılcabölükspor, Sarayköy, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarayköyspor averajla liderliğe yükseldi - Son Dakika

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