Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yeni hocası oldu. Sarı-lacivertli taraftarların aylardır yolunu gözlediği hoca için kulübün sosyal medya hesabından özel bir video paylaşıldı.
Videoda Jorge Jesus'un İstanbul'a geliş ve Fenerbahçe'ye imza atma sürecine yer verildi. Portekizli çalıştırıcının açıklamalarına da yer verilen videoda Jesus, "Fenerbahçe taraftarlarından binlerce mesaj aldım. Fenerbahçe tutkudur. Ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de görmek istiyorum. Sizler bana bu duyguları göstereceksiniz. Yaşa Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu - Son Dakika