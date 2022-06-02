Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu - Son Dakika
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Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu

02.06.2022 15:41

Sarı Kanarya ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Portekizli çalıştırıcı için özel bir video hazırlayan sarı-lacivertlilerin sosyal medyadaki paylaşımı taraftardan beğeni topladı.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yeni hocası oldu. Sarı-lacivertli taraftarların aylardır yolunu gözlediği hoca için kulübün sosyal medya hesabından özel bir video paylaşıldı.

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"SİZLER BANA BU DUYGULARI GÖSTERECEKSİNİZ"

Videoda Jorge Jesus'un İstanbul'a geliş ve Fenerbahçe'ye imza atma sürecine yer verildi. Portekizli çalıştırıcının açıklamalarına da yer verilen videoda Jesus, "Fenerbahçe taraftarlarından binlerce mesaj aldım. Fenerbahçe tutkudur. Ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de görmek istiyorum. Sizler bana bu duyguları göstereceksiniz. Yaşa Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu - Son Dakika
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