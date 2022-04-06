Sarı kırmızılı futbolcuları üzen karar: Galatasaray'da ödemeler durduruldu - Son Dakika
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Sarı kırmızılı futbolcuları üzen karar: Galatasaray'da ödemeler durduruldu

06.04.2022 09:59

Galatasaray'da mali kongrede idari yönden ibra edilmeyen yönetimin onaya sunduğu bütçe talebi de reddedilince eller kollar bağlandı. 30 Nisan'a kadar yapılacak ödemeler durdurulurken Fenerbahçe derbisine özel prim de koyulmayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile önemli bir derbi mücadelesine çıkacak. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen yönetimin, onaya sunduğu bütçe talebi de reddedilince eller kollar bağlandı.

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Sabah'ta yer alan habere göre; 30 Nisan'a kadar yapılacak ödemeler durdurulurken Fenerbahçe derbisine özel prim de koyulmayacak. Dev maçın önemini bilen teknik direktör Domenec Torrent ise cumartesi akşamı takımını Florya'da kampa alacak.

Fenerbahçe derbisi öncesi deprem! Galatasaray'da futbolcuları yıkan karar
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Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Sarı kırmızılı futbolcuları üzen karar: Galatasaray'da ödemeler durduruldu - Son Dakika


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