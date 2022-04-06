Sarı kırmızılı futbolcuları üzen karar: Galatasaray'da ödemeler durduruldu - Son Dakika

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile önemli bir derbi mücadelesine çıkacak. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen yönetimin, onaya sunduğu bütçe talebi de reddedilince eller kollar bağlandı.

PRİM YOK

Sabah'ta yer alan habere göre; 30 Nisan'a kadar yapılacak ödemeler durdurulurken Fenerbahçe derbisine özel prim de koyulmayacak. Dev maçın önemini bilen teknik direktör Domenec Torrent ise cumartesi akşamı takımını Florya'da kampa alacak.