Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in yanında yer aldı! Paylaşımlarıyla büyük ses getirdiler - Son Dakika
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Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in yanında yer aldı! Paylaşımlarıyla büyük ses getirdiler

31.03.2022 23:29

Işıtan Gün'ün Fatih Terim'in transfer limitleri hakkında küfürlü ifadeler kullandığını öne sürmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada organize olarak "Limitsiz seviyoruz seni Fatih Terim" etiketiyle paylaşımlar yaptı. Deneyimli hocaya sevgilerini ve desteklerini ifade eden taraftarlar kısa sürede Türkiye gündeminde yer aldı.

Başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesi sonrası seçime gidecek olan Galatasaray'da yönetici Işıtan Gün, çarpıcı bir rapor yayınladı. Raporda Fatih Terim'in transfer limitlerine ilişkin, "S..rim limitini" ifadesini kullandığını öne süren Gün'e sarı-kırmızılı taraftarlar, "Limitsiz seviyoruz seni Fatih Terim" etiketiyle cevap verdi.

IŞITAN GÜN VE BURAK ELMAS'A TEPKİ

Sosyal medyada organize olan Galatasaray taraftarı, "Limitsiz seviyoruz seni Fatih Terim" etiketi altında yaptıkları paylaşımlarla deneyimli hocaya adeta sahip çıktı. Işıtan Gün'e ve Başkan Burak Elmas'a tepki gösteren taraftarlar, kısa süre içerisinde etiketi Türkiye gündeminde zirveye taşıdı.

Türkiye gündeminde zirvede! Galatasaraylılar çarpıcı iddia sonrası Fatih Terim'e sahip çıkıyor
Türkiye gündeminde zirvede! Galatasaraylılar çarpıcı iddia sonrası Fatih Terim'e sahip çıkıyor
Türkiye gündeminde zirvede! Galatasaraylılar çarpıcı iddia sonrası Fatih Terim'e sahip çıkıyor
Türkiye gündeminde zirvede! Galatasaraylılar çarpıcı iddia sonrası Fatih Terim'e sahip çıkıyor
Türkiye gündeminde zirvede! Galatasaraylılar çarpıcı iddia sonrası Fatih Terim'e sahip çıkıyor
Türkiye gündeminde zirvede! Galatasaraylılar çarpıcı iddia sonrası Fatih Terim'e sahip çıkıyor
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Fatih Terim, Galatasaray, Burak Elmas, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in yanında yer aldı! Paylaşımlarıyla büyük ses getirdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in yanında yer aldı! Paylaşımlarıyla büyük ses getirdiler - Son Dakika
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