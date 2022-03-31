Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in yanında yer aldı! Paylaşımlarıyla büyük ses getirdiler - Son Dakika

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Başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesi sonrası seçime gidecek olan Galatasaray'da yönetici Işıtan Gün, çarpıcı bir rapor yayınladı. Raporda Fatih Terim'in transfer limitlerine ilişkin, "S..rim limitini" ifadesini kullandığını öne süren Gün'e sarı-kırmızılı taraftarlar, "Limitsiz seviyoruz seni Fatih Terim" etiketiyle cevap verdi.

IŞITAN GÜN VE BURAK ELMAS'A TEPKİ

Sosyal medyada organize olan Galatasaray taraftarı, "Limitsiz seviyoruz seni Fatih Terim" etiketi altında yaptıkları paylaşımlarla deneyimli hocaya adeta sahip çıktı. Işıtan Gün'e ve Başkan Burak Elmas'a tepki gösteren taraftarlar, kısa süre içerisinde etiketi Türkiye gündeminde zirveye taşıdı.