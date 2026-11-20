Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde ameliyat olan Victor Osimhen'in tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başladığını açıkladı. Ayrıca milli takımlarda sakatlık yaşayan Aleksey Batrakov ve Davinson Sanchez'in takımla yapılan antrenmanda yer aldığı ifade edilirken, Sallai ve Jakobs'un ise tedavilerine devam edildiği duyuruldu.

Galatasaray, lige verilen milli arada sakatlık yaşayan oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı golcü Osimhen salon çalışmalarına başladı. Sallai'nin sol üst adalesinde, Jakobs'un ise sol kasığında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rusya'nın Venezuela ile oynadığı karşılaşmada sağ dizine darbe alan ve dünü tedaviyle geçiren Aleksey Batrakov, bugünkü tedavisinin ardından takımla çalıştı. Kolombiya'nın Şili ile oynadığı karşılaşmada sol omzuna darbe alan ve yapılan MR tetkiklerinde omuz eklem bağlarında sprain (gerilme ve kanama) tespit edilen Davinson Sánchez, dün ve bugün yapılan tedavisinin ardından antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Macaristan'ın Kuzey İrlanda ile oynadığı karşılaşma öncesi ısınmada sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Roland Sallai'nin tedavisine başlandı. Son idmanda şut çalışmasında sol kasığında ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ında orta düzeyde kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Ismail Jakobs'un tedavisine başlandı. Milli takımda sağ omzunda esneme oluşan ve günün ilk bölümünü tedaviyle geçiren Uğurcan Çakır, dün ve bugün antrenmanın tamamında takımla yer aldı. Geçen hafta sol dizinden artroskopik bir cerrahi operasyon geçiren Victor Osimhen, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başladı. Tedavisine devam edilen Rafael Leao, daha önceden planlandığı üzere tedavi protokolü çerçevesinde kulüp fizyoterapisti eşliğinde tam zamanlı tedavi amacıyla, 10 günlük bir periyot için Doha Aspetar'da çalışmalarını sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.