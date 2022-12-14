Mertens'ten Galatasaraylıların göğsünü kabartan itiraf: Juventus da istemişti ancak Galatasaray'ı seçtim

Sarı-kırmızılı takımın Belçikalı oyuncusu Dries Mertens, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belçikalı yıldızın transfer süreci ile ilgili itirafı büyük ilgi gördü.

JUVENTUS'U REDDETTİ

Juventus'a neden gitmediğini belirten Belçikalı futbolcu, "Juventus'tan bir teklif oldu fakat Napoli'den sonra Juventus'a gitmek olmazdı. Buraya gelmem de Dursun Başkan, Erden Timur ve Okan Buruk'un büyük etkisi oldu. 'Seni Galatasaray'a getirmek istiyoruz' diyerek ikna ettiler." ifadelerini kullandı.

"SONUNDA İYİ YERLERE GELECEĞİZ"

Galatasaray'ın bu sezonki gidişatını da değerlendiren Mertens, "Birkaç aya daha ihtiyacımız var daha iyi olmak için. Geçen sene 13. olan bir takım, bu sezon liderliği oynuyor. Bu bir anda gerçekleşebilecek bir şey değil. Biz antrenmanları en iyi şekilde yapıyoruz. Sonunda iyi yerlere geleceğiz." ifadelerini kullandı.