Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneğinde Tolga Karataş başkan seçildi - Son Dakika
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Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneğinde Tolga Karataş başkan seçildi

06.07.2022 15:07
Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneğinde Tolga Karataş başkan seçildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği kongresinde 233 oy alan Tolga Karataş başkanlığa seçildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği kongresinde 233 oy alan Tolga Karataş başkanlığa seçildi.

Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği olağan kongresi gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Hüseyin Aktaş aday olmazken, Tolga Karataş ve Hasan Erdem yarıştı. Yapılan oylamada 233 oy alan Tolga Karataş başkanlığa seçilirken Hasan Erdem 51 oyda kaldı. Başkanlığa seçilen Karataş, "Eski başkanımız Hüseyin Aktaş'ın işlerinin yoğun olması nedeniyle kongrede aday olamadı. Bana oy veren ve vermeyen üyelerimize teşekkür ederim. Kanunların belirlediği doğrultuda avlanma yapılamasını sağlayacağım. Avcılık ve atacılık konusunda üyelerimize eğitimli seminerler verilmesini sağlayarak bilinçli av yapmalarını sağlayacağım" dedi.

Tolga Karataş başkanlığında yeni yönetim kurulu üyeleri şu şekilde oluştu: "Atakan Aktan, Muhammet Durgun, Hüseyin Kılıç, Ahmet Kavak, Selami Şen, Mehmet Araslan - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneğinde Tolga Karataş başkan seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneğinde Tolga Karataş başkan seçildi - Son Dakika
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