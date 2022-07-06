Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği olağan kongresi gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Hüseyin Aktaş aday olmazken, Tolga Karataş ve Hasan Erdem yarıştı. Yapılan oylamada 233 oy alan Tolga Karataş başkanlığa seçilirken Hasan Erdem 51 oyda kaldı. Başkanlığa seçilen Karataş, "Eski başkanımız Hüseyin Aktaş'ın işlerinin yoğun olması nedeniyle kongrede aday olamadı. Bana oy veren ve vermeyen üyelerimize teşekkür ederim. Kanunların belirlediği doğrultuda avlanma yapılamasını sağlayacağım. Avcılık ve atacılık konusunda üyelerimize eğitimli seminerler verilmesini sağlayarak bilinçli av yapmalarını sağlayacağım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneğinde Tolga Karataş başkan seçildi - Son Dakika

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