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Sarıgöl Belediyespor, Salihli Sanayispor'u 7-2 mağlup ederek 12'de 12 yaptı - Son Dakika
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Sarıgöl Belediyespor, Salihli Sanayispor'u 7-2 mağlup ederek 12'de 12 yaptı

Manisa 1. Amatör Küme Salihli Grubu'nda mücadele eden Sarıgöl Belediyespor, sahasında Salihli Sanayispor'u 7-2 gibi farklı bir skorla yenerek 12. maçında 12. galibiyetini elde etti. Engin'in 5 golü, Ahmet ve Hüseyin'in birer golüyle Sarıgöl Belediyespor, rakip takımın 2 golüne karşılık kazandı. Maç boyunca Sarıgöl Dallas Tayfa Grubu takımları da takımlarını yalnız bırakmadı. Sarıgöl Belediyespor Teknik Direktörü Ercan Akdeniz, oyuncularını kutlayarak hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Sarıgöl Belediyespor, Salihli Sanayispor\'u 7-2 mağlup ederek 12\'de 12 yaptı
06.01.2024 - 17:36,
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Manisa 1. Amatör Küme Salihli Grubunda mücadele eden Sarıgöl Belediyespor sahasında Salihli Sanayispor'u 7-2 gibi farklı bir skorla yenerken 12. maçında 12. galibiyetini aldı.

Maçın her iki yarısında da oyun üstünlüğünü elinde tutan Sarıgöl Belediyespor takımı birinci ve ikinci yarıda Engin'in 5 golü, Ahmet ve Hüseyin'in birer golü ile maçı 7-2 kazanırken rakip takımın iki golünü de Erce kaydetti.

Maç boyunca Sarıgöl Dallas Tayfa Grubu takımlarını yalnız bırakmadı.

Sarıgöl Belediyespor Teknik Direktörü Ercan Akdeniz, "Hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Bu galibiyetle 12'de 12 yaptık. Oyuncularımı kutlarım." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sarıgöl Belediyespor, Salihli Sanayispor'u 7-2 mağlup ederek 12'de 12 yaptı - Son Dakika
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