Sarıgöl Belediyespor'un 'Geçilmez Defans'ı - Son Dakika
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Sarıgöl Belediyespor'un 'Geçilmez Defans'ı

Sarıgöl Belediyespor\'un \'Geçilmez Defans\'ı

Manisa 1. Amatör Küme Salihli B Gurubunda namağlup şampiyon olan Sarıgöl Belediyespor takımının başarılı stoper oyuncuları, oynadıkları 16 maçta sadece 6 gol yiyerek takımlarının başarısına katkı sağladı.

14.02.2024 10:05  Güncelleme: 10:14
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Manisa 1. Amatör Küme Salihli B Gurubunda namağlup şampiyon olan Sarıgöl Belediyespor takımının başarılı iki stoper oyuncusu sayesinde oynadıkları 16 maçta kalelerinde sadece 6 gol gördü. Biri 34 diğeri 35 yaşındaki iki stoper gösterdikleri başarılı performans sonrası taraftarlardan 'Geçilmez defans' lakabı aldı.

Daha önceki yıllarda Süper Amatör ve Amatör Kümede top koşturan başarılı stoper 34 yaşındaki Hakan Sarıkaya ve 35 yaşındaki Mehmet Zeybek oynadıkları futbol ile taraftarların gözdesi oldu. Başarılı stoperler için taraftarlar tarafından 'Geçilmez defans' lakabı takılırken, takımlarının sadece 6 gol yiyerek namağlup şampiyon olmasında önemli katkı sağladı.

Sarıgöl Belediyespor futbol takımının stoper oyuncusu Hakan Sarıkaya, "Futbolu çok seviyorum. Amatör olarak oynayabildiğim kadar sahalarda olacağım. Stoper oyuncu olmak zor. Görevimiz rakip oyuncuları kalemize yaklaştırmamak." dedi.

Hakan Sarıkaya'nın takım arkadaşı Mehmet Zeybek ile bu sezon iyi mücadele ettiklerini ve 16 maçta sadece kalesinde 6 gole mani olamadıklarını sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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