Sarıgöl'de Okçuluk Kursuna Yoğun İlgi
Sarıgöl'de Okçuluk Kursuna Yoğun İlgi

Sarıgöl\'de Okçuluk Kursuna Yoğun İlgi
18.09.2025 09:06
Sarıgöl'deki okçuluk kursu gençlerin büyük ilgisini çekti, hedefi tam isabetle vurmayı öğreniyorlar.

Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan okçuluk kursu, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kursiyerler, kısa sürede okçuluk sporunu benimseyerek hedefi tam isabetle vurmayı başardı.

Okçuluk kursunu veren antrenör Hakan Kuruca, "İllerde ilk kez açılan okçuluk kursu büyük ilgi gördü. Gençler kısa sürede okçuluğu öğrendi ve attıkları oklarla hedefi tam isabet ettiriyorlar. Bu durum bizleri çok sevindiriyor. Kurs bitiminden sonra talep olursa tekrar açmayı planlıyoruz. Amacımız ata sporumuzu yaşatmak ve sevdirmek" dedi.

Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yıldırım ise, "Geleneksel Türk okçuluğunu gençlerimize sevdirmek ve yaşatmak istiyoruz. Sarıgöl'de açtığımız okçuluk kursu için yeni kayıtlarımız devam ediyor. Şu anda 50 kursiyerimiz eğitim alıyor. İlerleyen günlerde yetişkinler için de kurslarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Gençlik, Sarıgöl, Kültür, Eğitim, Spor, Son Dakika

14:34
