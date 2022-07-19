Sarıgöl'de yüzme kursuna büyük ilgi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğrencilere yönelik Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde kurulan portatif havuzda açılan yüzme kursu büyük ilgi gördü.

Sarıgöl İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile ilçede yüzme kursu açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinde Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde kurulan portatif havuzda öğrenciler yüzme öğrenecek.

Sarıgöl Gençlik Spor İlçe Müdürü Gökhan Yıldırım, "Sarıgöl'de ilçemiz Kapalı Spor Salonunun yanında Yarı Olimpik Havuz yapılıncaya kadar, çocuklarımızın ve velilerimizin talepleri karşılamak adına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından Sarıgöl'ümüze portatif havuz kazandırıldı. Öğrencilerimizin yoğun ilgisinden çok memnunuz. Desteklerinden dolayı Gençlik Spor İl Müdürümüze, Sarıgöl Belediyemize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ederim" dedi.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile Gençlik Spor Bakanlığımız arasında yapılan Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesinde açmış olduğumuz kursa 400 öğrenci katılıyor. Amacımız çocuklarımıza eğlenceli zaman geçirterek yüzme öğretmek." dedi.

Yüzme antrenörleri Himmet Efe Cengiz ve Ali Şahin Gönen tarafından verilen yüzme kursu eylül ayının ilk haftasına kadar sürecek. Yetkililer yüzme kurslarının periyodik olarak haftada üç saat yapıldığını ifade etti. - MANİSA