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Sarıgöl okulları Muradiye Spor Salonu'nda madalyaları topladı - Son Dakika
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Sarıgöl okulları Muradiye Spor Salonu'nda madalyaları topladı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen okul sporları serbest güreş turnuvasında Sarıgöl okulları başarılı bir performans sergileyerek madalyaları topladı. Öğrenciler, antrenörleri ve okul müdürleri tebrik edildi.

Sarıgöl okulları Muradiye Spor Salonu\'nda madalyaları topladı
10.01.2024 - 12:52,
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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen okul sporları serbest güreş turnuvasında Sarıgöl okulları madalyaları topladı.

Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen okul sporları serbest güreş turnuvasında, Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Ahmet Can Sönmez 48 kiloda il birincisi, Ahmet Mazhar Hörlek 38 kiloda il ikincisi, Atatürk Ortaokulundan Beytullah Şeker 57 kiloda il birincisi, Alper Çiftçi 44 kiloda il ikincisi, Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Okulundan Mehmet Yılmaz 41 kiloda il üçüncüsü oldu.

Sarıgöl okullarının güreşçilerini güreş antrenörü ve Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Salih Gürsoy çalıştırdı.

Sarıgöl'e madalyalarla dönen öğrencileri kutlayan Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Manisa'da yapılan okullar arası serbest güreş turnuvasında madalya kazanan öğrencilerimize okul müdürlerimize ve güreşçilerimizi çalıştıran Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu Öğretmeni antrenör Salih Gürsoy'a teşekkür ederim." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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