Sarıgül Antrenör Adaylarıyla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıgül Antrenör Adaylarıyla Buluştu

Sarıgül Antrenör Adaylarıyla Buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincanspor Teknik Direktörü Sarıgül, UEFA Fitness B-1 Kursu'nda bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen UEFA Fitness B-1 1. Aşama Kursu kapsamında antrenör adaylarıyla bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen eğitim programına konuk olan Sarıgül, Kurs Eğitmeni Gökhan Kandemir ile kursiyer antrenörlerle söyleşi gerçekleştirdi. Futbolun gelişimi, antrenman süreçleri ve teknik direktörlük deneyimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Erzincanspor Kulübünden yapılan açıklamada, futbolun gelişimine katkı sunan organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edilirken, UEFA Fitness B-1 1. Aşama Kursu'na katılan antrenör adaylarına eğitim süreçlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarıgül Antrenör Adaylarıyla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
Değirmendere Viyadüğü’nde Çalışmalar Sürüyor Değirmendere Viyadüğü'nde Çalışmalar Sürüyor
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor
Binlerce kilometre uzaktan gelip İstanbul’un kabusu oldular Binlerce kilometre uzaktan gelip İstanbul’un kabusu oldular
Bakan Yumaklı, yangınlara müdahalede son durumu paylaştı Bakan Yumaklı, yangınlara müdahalede son durumu paylaştı

21:20
Marmaris’te tur teknesi kaptanı müşterisine bıçakla saldırdı: Facia son anda önlendi
Marmaris’te tur teknesi kaptanı müşterisine bıçakla saldırdı: Facia son anda önlendi
20:50
Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” soruşturması
Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” soruşturması
20:19
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti
19:50
İtalya’dan İstanbul’a doğru ilerleyen Rusya’nın “gölge filosuna“ ait petrol tankerine operasyon
İtalya’dan İstanbul'a doğru ilerleyen Rusya’nın "gölge filosuna" ait petrol tankerine operasyon
19:01
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
18:28
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 21:35:23. #7.13#
SON DAKİKA: Sarıgül Antrenör Adaylarıyla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.