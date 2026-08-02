Sarıgül Antrenör Adaylarıyla Buluştu

Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen UEFA Fitness B-1 1. Aşama Kursu kapsamında antrenör adaylarıyla bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen eğitim programına konuk olan Sarıgül, Kurs Eğitmeni Gökhan Kandemir ile kursiyer antrenörlerle söyleşi gerçekleştirdi. Futbolun gelişimi, antrenman süreçleri ve teknik direktörlük deneyimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Erzincanspor Kulübünden yapılan açıklamada, futbolun gelişimine katkı sunan organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edilirken, UEFA Fitness B-1 1. Aşama Kursu'na katılan antrenör adaylarına eğitim süreçlerinde başarı dileğinde bulunuldu.