Motoruyla kaza geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak - Son Dakika
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Motoruyla kaza geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak

19.09.2022 22:18
Motoruyla kaza geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak

İstanbul Sarıyer'de kızı Banu Ilıcalı ile motosikletiyle ilerlediği sırada ters yönden gelen bir araçla çarpışan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın ameliyat edileceği belirtildi.

Saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı 34 EJT 662 plakalı motosiklete çarptı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.'nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.

AMELİYAT EDİLECEK

Kolu kırıldığı öğrenilen ünlü yapımcının son durumuyla ilgili açıklama Hull City kulübünün resmi hesabından yapıldı. Ilıcalı'nın 30 Eylül'de ameliyat edileceğinin belirtildiği açıklamada, "Kazada kolunda kırık olan başkanımız Acun Ilıcalı, salı günü ameliyat olacak. Acun'a ameliyatının hayırlı olmasını ve acil şifalar diliyoruz" denildi.

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Son Dakika Spor Motoruyla kaza geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak - Son Dakika


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