Sarıyer Eren Karadağ'ı Transfer Etti
SMS Grup Sarıyer, Arca Çorum FK'den sol kanat oyuncusu Eren Karadağ'ı kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, son olarak Arca Çorum FK'de forma giyen sol kanat oyuncusu Eren Karadağ'ı transfer etti.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eren Karadağ Sarıyer'de. Yeni sezonda Sarıyer formasıyla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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