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Sarunas Jasikevicius, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Sarunas Jasikevicius, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı. Jasikevicius, spor ve çevre kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verirken, deprem kategorisindeki görüntülerin üzücü olduğunu belirtti.

Sarunas Jasikevicius, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı
22.01.2024 - 11:13,  Güncelleme: 11:16
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sarunas Jasikevicius, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Manchester United taraftarı olmasına rağmen Pep Guardiola'ya hayran olduğunu belirten Jasikevicius, spor kategorisinde oy hakkını Serhat Çağdaş'ın "Kazananlar, kaybedenler" fotoğrafından yana kullandı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde üç fotoğraf beğenen Jasikevicius, Hamit Yalçın'ın "Masal ülkesi" ve Tayfun Coşkun'un "Doğanın can damarı" karesine oy verdi. Deneyimli başantrenör, ayrıca geçmişte İspanya'da boğa koşusuna katıldığı için Burak Akbulut'un "Boğanın öfkesi"ni de tercih etti.

Jasikevicius, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan" fotoğrafına oy verirken ortaya çıkan görüntünün çok üzücü olduğunu ve akıllara durgunluk verdiğini söyledi.

Kaynak: AA
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