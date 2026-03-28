Sarunas Jasikevicius'u delirten soru! Gazeteciyi rezil etti

EuroLeague'in 34. haftasında sahasında Zalgiris'e mağlup olan Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Sarunas Jasikevicius, maç sonrası basın toplantısında yaşanan diyalogla gündeme geldi.

"BU NORMAL Mİ?"

Basın toplantısında bir muhabirin uzun ve İngilizce soruyu telefondan okuyarak sorması üzerine Jasikevicius, duruma tepki gösterdi. Deneyimli koç, "Bu tarz soruları telefondan sormak için mi gazetecilik okuluna gidiyorsun? Sence bu normal mi?" ifadelerini kullandı.

SALONDA GERGİN ANLAR

Jasikevicius'un çıkışı salonda kısa süreli bir gerginliğe neden olurken, o anlar dikkat çekti. Yaşanan diyalog sosyal medyada da geniş şekilde paylaşıldı.