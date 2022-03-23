Satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Satranç turnuvası düzenlendi

23.03.2022 15:05
Satranç turnuvası düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de satranç sporunun geliştirilmesi için Beyköy İmam Hatip Ortaokulu'nda turnuva yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de satranç sporunun geliştirilmesi için Beyköy İmam Hatip Ortaokulu'nda turnuva yapıldı.

Düzce'de satranç sporunun geliştirilmesi için okullarda satranç etkinlikleri düzenleniyor. Bu kapsamda, Düzce'nin Beyköy beldesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu'nun zeka oyunları sınıfında mini satranç turnuvası gerçekleştirildi. Birçok öğrencinin kazanmak için mücadele ettiği etkinlikte, turnuvalarda okulu temsil edecek öğrenciler belirlendi. - DÜZCE

Satranç turnuvası düzenlendi
Satranç turnuvası düzenlendi

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İmam Hatip, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika


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