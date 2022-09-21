Rakibinin hile yaptığına inanan Carlsen, ilk hamlesinin ardından oyundan çekildi - Son Dakika
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Rakibinin hile yaptığına inanan Carlsen, ilk hamlesinin ardından oyundan çekildi

21.09.2022 13:55
Rakibinin hile yaptığına inanan Carlsen, ilk hamlesinin ardından oyundan çekildi

Satrançta dünya klasmanının 1 numarası Norveçli Magnus Carlsen, hile yaptığını düşündüğü rakibine gösterdiği tepkiyle gündeme geldi.

Satrançta dünya klasmanının 1 numarası Norveçli Magnus Carlsen, hile yaptığını düşündüğü rakibine gösterdiği tepkiyle gündeme geldi.

Julius Baer Kupası'nda oynanan çevrim içi maçta ABD'li rakibi Hans Niemann'a karşı ilk hamlesini yapan 31 yaşındaki Carlsen, hiçbir açıklamada bulunmadan kamerasını kapatarak müsabakadan çekildi.

Karşılaşmayı takip edenlerin beklemediği bir harekete imza atan Carlsen'in, hile yaptığını düşündüğü rakibini protesto ettiği yorumlarına neden oldu.

Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan rakibini eylül ayı başında düzenlenen bir turnuvada da yenmeyi başaran Niemann, daha önceki açıklamalarında hile yaptığını kabul etmişti.

Eylül ayındaki turnuvanın ardından tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı, "Eğer konuşursam başım büyük belaya girer." paylaşımıyla gösteren Carlsen'e, hızlandırılmış satrancın (blitz) dünyadaki en iyi sporcularından biri olarak kabul edilen ABD'li Hikaru Nakamura da destek verdi.

19 yaşındaki Niemann ise Magnus Carlsen ve Hikaru Nakamura'nın itibarını lekelemesine izin vermeyeceğini söyleyerek kendisini savundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rakibinin hile yaptığına inanan Carlsen, ilk hamlesinin ardından oyundan çekildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Rakibinin hile yaptığına inanan Carlsen, ilk hamlesinin ardından oyundan çekildi - Son Dakika
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