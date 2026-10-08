Savateci Hamza Berat Şenyurt, ilk dünya şampiyonasında altın istiyor - Son Dakika
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Savateci Hamza Berat Şenyurt, ilk dünya şampiyonasında altın istiyor

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Savateci Hamza Berat Şenyurt, ilk dünya şampiyonasında altın istiyor
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Ordu'da geçen yıl savateye başlayan milli sporcu Hamza Berat Şenyurt, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 80 kiloda üçüncü oldu. Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başlayan Şenyurt, savatede ilk kez katılacağı bu organizasyonda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Ordu'da geçen yıl savateye başlayan milli sporcu Hamza Berat Şenyurt, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği derecenin ardından Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Birçok branşta sporculuk deneyimi olan babası Kenan Şenyurt'un spora yönlendirdiği Hamza Berat, küçük yaşta başladığı boks ile kick boksta ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çeşitli dereceler aldı.

Daha sonra babasının desteğiyle geçen yıl savateye başlayan milli sporcu, Bulgaristan'da 23-27 Eylül'de gerçekleştirilen Gençler Büyükler Savate Combat Avrupa Şampiyonası'nda 80 kiloda üçüncü oldu.

Fit Boks Spor Kulübü sporcusu Hamza Berat Şenyurt, gelecek yıl yapılması planlanan Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına başladı.

Antrenörü de olan babası Kenan Şenyurt'un yönetiminde çalışmalarını aralıksız sürdüren milli sporcu, bu branşta katılacağı ilk dünya şampiyonası organizasyonunda altın madalya kazanmak istiyor.

Hamza Berat Şenyurt, AA muhabirine, savateye başlamadan önce boksta 2014'te Avrupa şampiyonu olduğunu, kick boksta Avrupa ve Balkan şampiyonlukları bulunduğunu söyledi.

Üniversite eğitimi dolayısıyla ara verdiği spora boksla yeniden döndüğünü anlatan 27 yaşındaki sporcu, geçen sene başladığı savatede bu yıl Türkiye şampiyonu olduğunu dile getirdi.

Hamza Berat, savatede ilk uluslararası organizasyonunda Avrupa üçüncülüğü elde ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce milli takım formasını giymiştim. Üstüme tekrar bu formayı alınca tarif edilemez bir his oldu. Şu anda Dünya Şampiyonası için çalışmalara başladık. Hedefim dünya şampiyonluğu. Avrupa Şampiyonası'nda bu branşın nasıl yapıldığını gördüm. İzleme yeteneğimin iyi olduğunu düşünüyorum. Biraz da yaş ve tecrübenin de dövüş sporlarında olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı babamın da yol göstermesiyle, yardımıyla Dünya Şampiyonası'na çok iyi hazırlanacağımı düşünüyorum."

Babasının yolundan devam etmek istediğinin altını çizen Hamza Berat Şenyurt, "Zamanında çıkamadığı mecralara onunla beraber, bayrağı devralarak çıkmak, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyorum. Orada bayrağımızı dalgalandırmayı hedefliyorum." diye konuştu.

"Dünya Şampiyonası'nda birinci olmasını hedefliyoruz"

Antrenör Kenan Şenyurt ise 39 yıllık spor hayatında farklı spor dallarıyla ilgilendiğini dile getirdi.

Şenyurt, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesindeki savate branşında 2 bin 500'e yakın lisanslı sporcu bulunduğunu ifade etti.

Oğlunun, Fransız boksu olarak bilinen savatede ikinci yılının olduğunu belirten 54 yaşındaki Şenyurt, yakın tarihteki Avrupa Şampiyonası'nda oğlu Hamza Berat'ın üçüncü olmasının, hem kulüp hem de Ordu adına büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

Şenyurt, Hamza Berat'ın bu sporda yeni olmasına rağmen büyük başarı elde ettiğini vurgulayarak, "Daha önce farklı sporlar yapıyordu. Savateyi de duyunca ben de teşvik ettim. O da savateyi görünce hoşuna gitti. Bu sene zaten ilk maçında derece alıp geldi." diye konuştu.

Avrupa'dan dereceyle dönmesinden dolayı heyecan duyduğunu aktaran Şenyurt, şunları kaydetti:

"Neticede hem kendi oğlum, canımızdan kanımızdan hem de kulübümüzün sporcusu. Aynı zamanda da Türkiye'yi temsil ederek Avrupa'da güzel bir başarı elde etti. Tabii hedeflerimiz büyük. İnşallah seneye yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlayacağız. Şu an zaten onun antrenmanlarına başladık. Güzel bir program dahilinde 2027'deki Dünya Şampiyonası'nda birinci olmasını hedefliyoruz. Oğlumuzla konuşuyoruz. Hedefleri büyük."

Kaynak: AA
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