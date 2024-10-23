Savic Buducnost\'u Ziyaret Etti

Spor

Trabzonspor'un deneyimli stoperi Stefan Savic, Karadağ takımı Buducnost Podgorica takımını ziyaret etti.

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençler Ligi İkinci Tur ilk maçında bu akşam saat 19.00'da Karadağ ekibi Buducnost Podgorica ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde bordo-mavili ekibin Karadağlı stoperi Stefan Savic, ülkesinin takımı Buducnost Podgorica'yı ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu. Karadağ ekibi, tecrübeli stopere isminin yazılı olduğu forma hediye etti. - TRABZON