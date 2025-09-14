Savic\'ten Fenerbahçe maçı sonrası büyük tepki: Türk futbolunun mağlubiyeti

Trabzonspor forması giyen Stefan Savic, 1-0 kaybedilen Fenerbahçe karşılaşmasının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Maçın hakemine tepki gösteren Savic, "Trabzonspor gibi büyük bir kulübün kaptanı olmak gurur. Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil, Türk futbolunun mağlubiyeti. Sahada futbol oynanmadı! Türk futbolunun çözülmesi gereken sorunları var!" dedi.
Deneyimli savunma oyuncusu ayrıca, "En büyük sorunlar sahada! Sorumlu insanlar aksiyon almazsa, her yıl daha kötüye gidecek! Sahada maç oynanmadı, oynanmış bir futboldan bahsedemeyiz! Trabzonspor'un mağlubiyetinden bahsedemeyiz! Bir mağlubiyet varsa, Türk futbolunun mağlubiyeti! Dolayısıyla maçla ilgili bahsedecek bir kelime yok!" sözlerini sarf etti.
