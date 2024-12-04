Savic'ten Trabzonspor'a Verim Yok - Son Dakika
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Savic'ten Trabzonspor'a Verim Yok

Karadağlı stoper Stefan Savic, sakatlıklar nedeniyle Trabzonspor'da 3 maçta sadece 149 dakika oynadı.

04.12.2024 11:46
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Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı Karadağlı stoper Stefan Savic'ten yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle verim alamadı.

Bordo-mavililer, sezon başında İspanya'nın Atletico Madrid takımından ayrılarak serbest statüye düşen Karadağlı oyuncu ile yıllık 2,5 milyon avro garanti ücret ve 500 bin avro da imza parası olmak üzere 3 milyon avroya 3 senelik sözleşme imzaladı.

Stefan Savic, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 14 haftasında sadece 3 maçta 149 dakika görev yapabildi.

Sadece 1 maçta 90 dakika

Tecrübeli savunma oyuncusu, ligde sadece 1 maçta 90 dakika sahada kaldı.

Savic, ligin ilk haftasındaki Net Global Sivasspor maçında 45 dakika, ligin 3. haftasındaki Bellona Kayserispor müsabakasında 14 dakika, ligin 5. haftasındaki Beşiktaş karşılaşmasında da 90 dakika oynadı.

Trabzonspor, Karadağlı futbolcunun forma giydiği 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

Üst üste sakatlık yaşadı

Trabzonspor ile 27 Temmuz'da sözleşme imzalayan Karadağlı oyuncu, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivaspor ile yapılan maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 14 Ağustos'ta Rapid Wien ile oynanan maç öncesinde sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edildiği açıklanan Savic, kadrodan çıkartıldı.

Süper Lig'in ikinci haftasında 1 Eylül'de oynanan İkas Eyüpspor maçı öncesi ısınan Karadağlı oyuncunun sağ üst adalesinde gerginlik hissettiği ve kadrodan çıkarıldığı aktarıldı.

Son olarak 20 Eylül'de yapılan bir başka açıklamada ise Bellona Kayserispor ile oynanan 3. hafta erteleme maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcunun, sol üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiği kaydedildi.

Tedavisi uzadı

Stefan Savic, Trabzonspor'da tedavisi de istediği sonuç veremeyince dün İspanya'ya gitti. Bordo-mavili futbolcunun İspanya'da eski doktoruna görüneceği belirtildi.

Ligde son 9 maçta forma giyemeyen Karadağlı futbolcu, bu hafta Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada da takımda yer alamayacak.

St. Gallen maçında penaltı kaçırdı

Stefan Savic, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen ekibine elendiği eşleşmede kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

St. Gallen, play-off turunda 0-0'ın rövanşında normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta bordo-mavili takıma seri penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayarak tur atladı.

Trabzonspor'da Denswil, Trezeguet, Barisic, Draguş penaltı vuruşunu gole çevirirken Stefan Savic'in vuruşunda ise top üst direkten döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Savic'ten Trabzonspor'a Verim Yok - Son Dakika

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